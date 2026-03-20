Instagram, Reels Alışkanlığını Değiştirecek Yeniliği Kullanıma Sundu!
Instagram uygulamasında Reels videolarını durdurmak artık tek bir dokunuşla mümkün hale geliyor. Kullanıcıların daha önce basılı tutması gerekiyordu.
⚡ Önemli Bilgiler
- Instagram'da Reels izlerken videoyu durdurmak için artık ekrana basılı tutmak yerine bir defa dokunmak yeterli.
- Daha önce ekrana dokununca gelen ses kapatma seçeneği ise artık video duraklatıldığında gösteriliyor.
- Yeni güncelleme kullanıcılara kademeli şekilde dağıtılıyor.
Meta, popüler sosyal medya platformu Instagram'da önemli bir değişikliğe gidiyor. Her yeni güncellemede kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye çalışan şirket, şimdi ise Reels videolarını duraklatmayı çok daha basit hale getiriyor. Bu yenilik küçük ama oldukça etkili olacak. İşte ayrıntılar...
Instagram'da Reels Videoları Nasıl Duraklatılacak?
Bildiğiniz üzere şu anda Instagram'da Reels videolarını durdurmak için ekrana basılı tutmak gerekiyor. Şirketin Threads üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte artık basılı tutmaya gerek kalmadan tek bir dokunuşla videoyu duraklatmak mümkün hale geliyor. Bu güncelleme Android ve iOS uygulamalarına kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.
Daha önce kullanıcılar, videonun sesini kapatmak için ekrana dokunarak etkileşime geçiyordu. Yeni güncellemeyle birlikte ise sesi kapatmak için videoyu duraklatıp ekranda beliren seçeneğe dokunmak gerekecek. Buna göre alışkanlıklar değişecek gibi görünüyor.
Bu değişiklik kademeli olarak dağıtıldığı için güncellemeye belki siz de ulaşmış olabilirsiniz. Instagram uygulamasını kontrol ederek özelliğin hesabınıza gelip gelmediğini görebilirsiniz. Eğer henüz görünmüyorsa daha sonra tekrardan kontrol etmenizde fayda var.
Editörün Yorumu
Açık konuşmak gerekirse böyle bir değişikliği hiç beklemiyordum. Ancak günlük kullanımda pratiklik sağlayacağı kesin. Zaten basılı tutarak durdurmak mümkünken tek dokunuşla aynı işlemin yapılabilmesi daha hızlı hale getirecek gibi görünüyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram Reels'de yapılan değişikliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.