Instagram Kullanıcıları Müjde! İnternetsiz Reels İzlemek Mümkün Oluyor

Daha önce farkında olmadan saatlerce kısa video izlediğiniz oldu mu? Bu videolar zamanı resmen unutturuyor. Kullanıcılar açısından odak süresinin kısalması ve zaman algısının kaybolması gibi olumsuz etkileri olsa da büyük sosyal medya platformları etkileşimler arttığı için bundan memnun.

Şimdi Instagram'ın sahibi Meta, kullanıcıların daha fazla Reels izleyebilmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakında internet bağlantınız olmasa bile kısa videoları izleyebileceksiniz. Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışacak? İşte ayrıntılar...

Instagram Reels Videoları İnternetsiz Nasıl İzlenecek?

Instagram’ın yeni özelliklerini önceden ortaya çıkarmasıyla tanınan Alessandro Paluzzi, şimdi şirketin çevrimdışı Reels izlemeyi mümkün kılacak bir video indirme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Buna göre Reels videolarını cihazınıza otomatik olarak indirip daha sonra internet bağlantısına ihtiyaç duymadan izleyebileceksiniz.

#Instagram is working on the ability to automatically download reels for offline viewing 👀 pic.twitter.com/wrKolUPYdw — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 25, 2026

Daha önce Instagram Reels videolarını indirmek için üçüncü parti web siteleri veya mobil uygulamalara ihtiyaç duyuluyordu. Ancak bu yeni özellikle artık bunlara gerek kalmayacak gibi görünüyor. Peki Instagram’ın bu yeniliği tam olarak ne işe yarayacak?

Instagram Reels İndirme Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Zaman zaman mobil internetiniz kalmadığında, üstelik uzun yolculuklara çıktığınızda, dışarıda misafirliğe gittiğinizde veya genel olarak internetin olmadığı bir yerdeyken sosyal medyada vakit geçirememenin ne kadar can sıkıcı olduğunu mutlaka deneyimlemişsinizdir. İşte Instagram’ın yeni özelliği tam da bu soruna çözüm sunacak. İnternet varken otomatik olarak indirilecek Reels videolarını bağlantı olmadığında izleyebileceksiniz.

Tabii indirdiğiniz içeriklere internet varken de erişebileceksiinz ancak özellikle internetin olmadığı durumlarda daha çok fayda sağlayacak gibi görünüyor.

Instagram Reels İndirme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Henüz kesin bilgiler olmasa da ekran görüntülerine göre kısa videoları indirmek için önce ana menüden Reels bölümüne geçilecek. Ardından sağ alt köşedeki üç noktaya dokunulacak ve buradan video indirme ayarlarının yer aldığı sayfaya ulaşılacak.

Bu sayfada indirme özelliğini aktif/kapalı hale getirebilecek ve maksimum indirilecek video sayısını 10, 30 ve 50 seçenekleri arasından seçim yaparak belirleyebileceksiniz. Ayrıca yalnızca Wi-Fi üzerinden indirme seçeneğini aktif edebilecek, kaç içeriğin indirildiğini görebilecek ve indirilen kısa videolara da erişebileceksiniz.

Bu arada internet bağlantısı olmadığında Instagram’a girdiğinizde yalnızca indirilen videoların gösterileceği özel bir “İndirilenler” bölümü olması bekleniyor. Öte yandan hangi videoların indirileceği henüz net değil. Muhtemelen izleme geçmişinize ve algoritmanın önerilerine göre seçilecek.

Reels Videoları Telefonda Ne Kadar Yer Kaplayacak?

Ekran görüntülerine göre maksimum dosya boyutu yerine video adet sınırı bulunuyor. Reels videoları ise genellikle 15-90 saniye arasında ve yüksek çözünürlüklü videolar daha fazla yer kaplıyor. Buna göre ortalama 30-60 saniyelik bir video yaklaşık 5-10 MB civarında.

İndirme limiti 50 video olarak ayarlanır ve ortalama boyutu 8 MB olarak düşünürsek cihazda yaklaşık 400 MB yer kaplayacaktır. Tabii Instagram muhtemelen eski veya uzun süre izlenmemiş videoları otomatik olarak temizleyerek depolama kullanımını yönetebilir. Tabii bunlar kesin değil, sadece tamhin. Şu anda mevcut bilgiler oldukça sınırlı olduğu için bir şey söylemek bir hayli zor.

Instagram Çevrimdışı Reels İzleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Instagram’ın sahibi Meta, henüz yeni özelliği resmi olarak duyurmadı. Bu nedenle şimdilik sadece bir sızıntıdan ibaret. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. Genellikle bir özellik ortaya çıktıktan 3 ila 6 ay içinde genel olarak kullanıma sunuluyor. bu doğrultuda Reels’in çevrimdışı izleme özelliğinin 2026’nın ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Instagram’ın son yıllarda getirdiği yeniliklerin çoğunun kullanıcıları daha fazla video izlemeye teşvik etmeye yönelik olduğu için Reels indirme özelliğinin geliştirilmesine pek şaşırmadım. Ancak gerçekten Reels izlemeyi sevenler için 50 video indirme limitinin biraz düşük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çoğu zaman çıkan videoların birkaçını doğrudan atlıyoruz. Bu nedenle bence ideal tepe limit 100-150 arasında olmalı.

Tabii ki özellik halen geliştirilme aşamasında olduğundan kullanıma sunulduğunda tamamen farklı bir sistemle karşılaşabiliriz. Bu nedenle en üst video limitinin 300 veya hatta 500’e kadar çıkması bile mümkün görünüyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.