Instagram Hesapları Hacklendi mi? Platformdan Kritik Açıklama

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da milyonlarca kullanıcının hesaplarının hacklendiği ve hassas verilerin ele geçirildiği yönündeki iddialar yakın zamanda gündeme gelmişti. Ancak konuyla ilgili bazı soru işaretleri vardı. Neyse ki yaşanan belirsizlik sona erdi. Instagram’dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Instagram Hesapları Hacklendi mi?

Siber güvenlik şirketi Malwarebytes tarafından ortaya atılan iddiaya göre kullanıcı adları, adresler, telefon numaraları ve e-posta adresleri de dahil olmak üzere 17,5 milyon Instagram hesabına ait bilgilerin ele geçirildiği öne sürüldü. Hatta söz konusu verilerin bilgisayar korsanları tarafından satışa çıkarıldığı da söylendi.

We fixed an issue that let an external party request password reset emails for some people. There was no breach of our systems and your Instagram accounts are secure.



You can ignore those emails — sorry for any confusion. — Instagram (@instagram) January 11, 2026

Meta çatısı altındaki Instagram ise yaptığı resmi açıklamada sistemlerinde herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını ve kullanıcı hesaplarının güvende olduğunu ifade etti. Aslında iddiaların gündeme gelmesinin sebebi milyonlarca kullanıcıya aynı anda beklenmedik şekilde şifre sıfırlama e-postalarının gönderilmesiydi.

Zira bir parola sıfırlama talebinin oluşturulabilmesi için kullanıcı adı veya hesapa eklenen telefon numarası / e-posta adresinin bilinmesi gerekiyor. Bu durum da kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceğini düşündürdü. Şirketin açıklamasına göre ise ortada bir veri sızıntısı bulunmuyor.

Sorunun bir kullanıcının kendisine ait olmayan bir hesap için şifre sıfırlama e-postası göndermesine imkan tanıyan teknik bir açık olduğu, ancak neyse ki bunun çözüldüğü belirtildi. Bu bağlamda Instagram, talep etmediği halde benzer bir e-posta alan kullanıcıların görmezden gelebileceğini ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.