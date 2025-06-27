Telefon Yetmedi, Şimdi de Televizyonunuza Geliyorlar: Sosyal Medyada Yeni Dönem!

Instagram ve TikTok uzun zamandır biz kullanıcıları telefon ve bilgisayar ekranlarına kilitlemiş durumda. Ancak görünüşe göre bu onlara yetmiyor. İddialara göre sosyal medya devleri, şimdi de platformlarını TV ekranlarına taşınmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre her iki platform da, YouTube'u örnek alarak özel TV uygulamaları geliştirmeye başladı. Eğer iddialar doğruysa yakında reels kaydırmaya televizyonlar üzerinden devam edebiliriz. İşte detaylar!

Instagram ve TikTok'un Özel TV Uygulamaları Geliyor

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre, Meta ve TikTok, televizyon izleyicisini hedef alan özel TV uygulamaları üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Meta, Instagram’ın TV uyumlu bir sürümünü geliştirirken, TikTok ise son altı aydır uygulamanın televizyon ekranlarına optimize edilmiş bir versiyonu üzerinde yoğun mesai harcıyor.

İki şirketin böyle bir stratejik hamleyi, YouTube’un TV platformlarında elde ettiği büyük başarından esinlendiği belirtiliyor. Ayrıca TikTok’un özellikle daha yaşlı izleyici kitlesine ulaşmak için platformunu TV'lere taşımak istediği de söyleniyor.

TikTok’un Küresel Ürün Direktörü David Kaufman, Cannes Reklam Festivali'nde yaptığı açıklamada “Evdeki TV salonları da artık bizim için yeni bir cephe hattı,” ifadesini kullanarak sosyal medya platformlarının televizyonları da işgal edeceğini vurguladı. Bu kapsamda yalnızca Instagram ve TikTok'un değil diğer pek çok platformunda özel TV uygulamaları için yarış halinde olduğu bildiriliyor.

Ancak bu gelişme bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Örneğin, dikey videolar yatay ekranlara sahip olan televizyonlarda nasıl görünecek? Dokunmatik ekranlardaki hızlı geçişlere alışmış izleyiciler için TV üzerinden platformlarda gezinmek ne kadar pratik olacak? Dahası, gerçekten kaç kişi büyük ekranda Reels izlemek isteyecek?

Tüm bu soruların yanıtını, uygulamalar yayınlandığında hep birlikte göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz Instagram Reels veya TikTok videolarını televizyondan izlemeyi tercih eder misiniz? Yorumlarda buluşalım...