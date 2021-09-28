Facebook, Instagram'ın Gençlere Etkisi Hakkındaki Araştırmaları Paylaşacak

Facebook, önümüzdeki birkaç gün içince Instagram'ın gençlere etkisi ile ilgili araştırmaların bir kısmını yayımlayacağını açıkladı. Bu araştırmalar, şirket tarafından satın alınan ve artık ona ait olan sosyal medya uygulamasının gençlerin ruh sağlığını nasıl etkilediğine odaklanacak.

The Atlantic tarafından düzenlenen çevrim içi bir etkinlikle konuşan şirketin politika şefi Nick Clegg, Facebook'un araştırmaların sonucu herkese açık olarak paylaşmadan önce kongre ile paylaşacağını belirtti.

Facebook'un ani kararı, Wall Street Journal'ın Instagram'ın onu kullanan gençleri nasıl etkilediğine ilişkin bir araştırma yayımlanmasından 10 gün sonra geldi. Üstelik Facebook'un da bu araştırmaların farkında olmasına rağmen kullanıcılarla hiçbir zaman paylaşmadığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal'ın paylaştığı bilgilere göre Facebook, Instagram'ın gençlere etkisini en az son 3 yıldır biliyordu. Platformunun gençlere verdiği zararın farkındaydı, araştırmacılar düzenli olarak Instagram'ın olumsuz yanlarını öne çıkaran araştırmalar yapıyordu ama bunların hiçbiri paylaşılmıyordu. Sonuca bakılacak olursa bütün bunlar görmezden gelindi.

Geçmişteki araştırmalardan elde edilen verilerle Instagram'ın psikolojik zararlarını çok net bir şekilde ortaya koyuldu. Örneğin 2019'a ait bir veriye göre her üç genç kızdan biri için kendini beğenmemek giderek daha büyük bir sorun haline geliyor.

2020'de paylaşılan başka bir veri de genç kızların yüzde otuz ikisinin kendini beğenmemesi ve bunun sonucunda kendini kötü hissetmesi halinde Instagram'ın kendilerini daha kötü hissettirdiğini gösterdi. Araştırmalarda öne çıkan başka bir nokta da gençlerin depresyon oranındaki artış için Instagram'ı suçlaması oldu.

Farklı bir araştırmada da intihar düşüncesi ile mücadele eden gençlerin (İngiliz gençlerin %13'ü, Amerikalı gençlerin %6'sı) bu düşüncesinin kaynağının Instagram'da başka bir şey olmadığı ortaya çıkarıldı.

Instagram'ın Gençlere Etkisi Araştırmaları Neden Şimdi Paylaşılacak?

Sosyal medya şirketinin aldığı bu yeni karar da Wall Street Journal'ın yayımlamış olduğu araştırma ile ilişkilendiriliyor. Facebook'u eleştirenlerin cevabının ne olduğunu en çok merak ettiği soruların başında ise sosyal medya platformumu kamuya açıklayacağını duyurduğu verileri nasıl sunacağı ile ilgili sorular geliyor.

Şirket, geçen ay haber kaynağındaki bazı olumsuz gönderileri desteklediği yönündeki eleştirileri ve iddiaları çürütmek için bir rapor yayımladı ancak üçüncü taraf araştırmacılar, yayımlanan raporu geçersiz kılacak bir araştırma yayımladı ve bu da Facebook'un sanılandan çok daha büyük şeffaflık sorunlarının olduğunun düşünülmesine yol açtı.