Intel'e Dava Şoku: Federal Mahkemeye Çıkarıldı

Son zamanlarda sorunlarla gündeme gelen işlemci devi Intel, Raptor Lake işlemcilerinden kaynaklanan kusurlar nedeniyle federal bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Davacı Mark Vanvalkenburgh, Intel'i kasıtlı olarak kusurlu 13. Nesil Raptor Lake ve 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcileri satmakla suçlayarak dava açtı. Dovel & Luner hukuk firması, diğer Intel müşterilerini de bu toplu davaya katılmaya davet ediyor.

13. Nesil Raptor Lake İşlemci Ekranda Kararma Yaptı

Vanvalkenburgh, Ocak 2023'te satın aldığı Core i7-13700K işlemcisinde ekran kararmaları ve bilgisayarın kendini beklenmedik şekilde yeniden başlatması gibi çeşitli sorunlarla karşılaştığını belirtti. Intel, Raptor Lake işlemcilerdeki sorunları kabul edip bir güncelleme yayınlamıştı ancak bu yazılım güncellemesi, işlemcilerdeki fiziksel sorunları çözmekte yetersiz kalıyordu.

Davacı, Intel’in bu kusurları işlemciler piyasaya sürülmeden önce ve sonra yapılan dahili testlerde fark ettiğini iddia ediyor ve şirketin ciddi bir ceza ödemesi gerektiğini savundu. Intel ise hatasını kabul etti.

Intel Arc Ekran Kartları ve İleriye Dönük Planlar

Intel, harici ekran kartı pazarında AMD ve Nvidia gibi oldukça dişli rakipler karşısında geri planda kaldı. Şirket CEO’su Pat Gelsinger, Arc ekran kartlarının gelecekte yer almayabileceğini ifade ederek, "Gelecekte harici grafik çözümlerine daha az ihtiyaç duyulacak" açıklamasında bulundu. Intel'in, Arc ekran kartlarının pazardan çekilebileceği sinyalini vermesi, şirketin finansal zorluklarla da mücadele ettiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bununla beraber Intel, Lunar Lake serisi dizüstü işlemcilerinde başlattığı işlemciye entegre RAM fikrini de iptal etme kararı aldı. Gelsinger, bunun finansal olarak hata olduğunu ve bu adımı bir daha denemeyeceklerini açıkladı.