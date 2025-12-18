İnternetten PC Toplayanlar Dikkat: Sahte RAM Dolandırıcılığı Artıyor!

Dünyanın en büyük e-ticaret platformları şu sıralar teknoloji dünyasını sarsan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle gündemde. Özellikle sosyal medyada gündem olan bazı paylaşımlar internetten bilgisayar toplamak isteyen kullanıcıların korkulu rüyası olacak cinsten.

Gelen son bilgilere göre Amazon üzerinden satılan yüksek fiyatlı DDR5 bellek kitleri dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Fabrikadan yeni çıkmış gibi görünen jelatinli kutuların içinden çıkan sahte ve eski ürünler pek çok kişiyi mağdur etmiş durumda. İşte detaylar!

Dolandırıcılar DDR5 Kutularına Antika RAM'ler Yerleştiriyor

Olaylar BravoNorris isimli bir kullanıcının Amazon İspanya üzerinden dört adet ADATA XPG Caster DDR5-6000 bellek kiti sipariş etmesiyle gündeme taşındı. Kullanıcının paylaşımlarına göre sipariş ettiği ürünler eline ulaştığında her şey normal görünüyordu. Kutular jelatinliydi ve üzerinde herhangi bir hasar yoktu.

Ancak kullanıcı kutulardan birini açtığında büyük bir şok yaşadı. Kutularda en son teknolojiye sahip olması gereken DDR5 modüllerinin yerine üzerine metal bloklar yapıştırılmış antika DDR2 bellekler bulunuyordu. Dolandırıcılar eski belleklerin ağırlığını yeni nesil RAM'lere benzetmek için metal parçalar kullanmış ve üzerine sahte etiketler yapıştırmıştı.

İade dolandırıcılığı olarak bilinen bu yöntemin saptanması ise oldukça güç. Zira dolandırıcılar, orijinal ürünü satın alıp içini değiştirdikten sonra kutuyu fabrikasyon standartlarında yeniden paketleyip Amazon'a iade ediyor. Depo çalışanları veya otomatik sistemler kutunun açılmadığını varsayarak ürünü "sıfır" olarak tekrar stoğa alıyor ve bir sonraki şanssız müşteriye gönderiyor.

Sektör kaynaklarına göre RAM satışlarında artan dolandırıcılığın temel nedeni son dönemde teknoloji dünyasını adeta sarsan DRAM krizi. Yapay zeka teknolojilerine olan ilginin artmasıyla birlikte DRAM fiyatlarının yükselmesi gerek şirketleri gerekse bireysel kullanıcıları fiyat artışları yaşanmadan önce RAM stoklamaya itiyor. Bu da bellek modüllerini dolandırıcılar için cazip bir hedef haline getiriyor.

Kutu Açılışını Videoya Çekin

Son dönemdeki dolandırıcılık olaylarından etkilenen üretici firma ADATA yaşanan gelişmeler üzerine kullanıcıları uyararak ürünlerin yetkili satıcılardan alınmasını şiddetle öneriyor. Ancak en önemli tavsiye son kullanıcıları daha çok ilgilendiriyor.

Eğer internet üzerinden pahalı bir bilgisayar parçası satın aldıysanız kutu açılışı sırasında mutlaka kesintisiz bir video kaydı alın. Olası bir dolandırıcılık durumunda elinizdeki bu video iade sürecinde en güçlü kanıtınız olacaktır. Ayrıca DDR5 belleklerin çentik yapısının eski modellerden farklı olduğunu ve seri numaralarını üretici sitesinden doğrulayabileceğinizi de belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yakın zamanda internetten bir bilgisayar parçası aldığınızda buna benzer bir olay yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım.