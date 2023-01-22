Invincible 2. Sezon Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Invincible 2. sezon çıkış tarihi, yayımlanan bir fragmanla birlikte belli oldu. Peki, Amazon Prime Video üzerinden yayımlanan popüler animasyon dizisinin yeni sezonu ne zaman izleyicilerle buluşacak? Konuya dair detaylar haberimizde.

Invincible isimli başarılı animasyon dizisinin ilk sezonu 2021 yılında yayımlanmıştı. 8 bölümden oluşan ilk sezon, dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilmişti. İlk sezonu izleyen kişiler, yeni sezonu merak içerisinde beklemeye başlamıştı.

Invincible 2. Sezon Çıkış Tarihi Belli Oldu

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın yeni sezonu için bir fragman yayımlandı. Paylaşılan video, yeni sezonda gerçekleşecek olan olaylar hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Fragmanda ayrıca ikinci sezonun ne zaman yayımlanacağına yönelik bir bilgi de bulunuyor. Prime Video'nun resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoya göre söz konusu animasyon dizisinin ikinci sezonu 2023 yılının sonuna doğru çıkacak. Yani yeni sezon muhtemelen yılın son çeyreğinde yayımlanacaktır.

Invincible Konusu Nedir?

Invincible, Nolan Grayson isimli dünyadaki en güçlü süper kahramanın oğlu Mark Grayson'ın hikâyesini anlatıyor. Animasyon dizisini henüz izlemediyseniz ilk sezona Amazon Prime Video isimli dijital yayın platformu üzerinden erişebilirsiniz.

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