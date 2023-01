Invincible 2. Sezon Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

İNTERNET

The Last of Us Yaratıcısı Diziden Bir Kuruş Bile Almadığını Açıkladı

Bir HBO uyarlaması olarak elde ettiği başarının ardından The Last of Us son zamanlarda oyun dünyasının en büyük hikâyelerinden biri olarak dizi evreninde de büyük başarı yakaladı ve Neil Druckmann büyük övgüleri toplayan isim oldu ancak Mobygames'teki jeneriği kontrol ederseniz, oyun yönetmeninin aslında Bruce Straley adında bir adam olduğunu fark edeceksiniz.