iOS 18.4 Güncellemesi Yapan iPhone Kullanıcılarının Başı Hayalet Uygulamalarla Belada

Apple, merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesini geçtiğimiz gün yayınladı. Yeni sürüm, iPhone'lara pek çok yeni özellik kazandırırken, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de beraberinde getirdi. Ancak bununla yetinmeyen iOS 18.4, kullanıcıları tüyler ürperten bir hatayla karşı karşıya bıraktı. Kullanıcıların aylar önce sildiği uygulamalar yeniden iPhone'lara dönmeye başladı.

iOS 18.4, Silinmiş Uygulamaların Geri Dönmesine Neden Oluyor

iOS 18.4 güncellemesi yapan iPhone kullanıcıları, ilginç bir hatayla ilgii isyan etmeye başladı. Buna göre güncelleme, kullanıcıların aylar önce sildiği oyun ve uygulamaların yeniden telefonlarında belirmesine yol açtı.

Kullanıcıların şikayetleri şimdilik Call of Duty ve Asphalt Legends gibi oyunlarla sınırlı kalırken, bu basit hatanın kaos yartabileceğini de hatırlatmakta fayda var. Son birkaç aydır bir ilişkide olduğunuzu ve bekar olduğunuz dönemlerde kullandığınız flörtleşme uygulamalarının geri döndüğünü düşünsenize...

Şimdilik az sayıda kullanıcıyı etkileyen hatanın hangi bölge veya cihaz modellerini etkilediği kesin değil. Örneğin bu içeriğin yazarı olarak ben iPhone 15 Pro Max kullanıyorum ve iOS 18.4 güncellemesini yapmış olmama rağmen bu hatayla karşılaşmadım. Apple’ın ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklaması yok.

Muhtemelen şirket yakın zamanda bir güncelleme yayınlayarak bu sorundan etkilenen kullanıcıların sorununu çözecektir. Bu sürede sizin yapmanız gereken ise telefonunuzda benzer bir hata olup olmadığı kontrol etmek ve olası bir sorunda ilgili uygulamaları yeniden silmek.