iPhone'larda Kritik Güvenlik Açıklarını Kapatan Yeni iOS 18 Güncellemesi Yayınlandı!

Haziran ayındaki WWDC 2025 etkinliğinin ardından teknoloji dünyası tamamen iOS 26'ya odaklanmışken, Apple mevcut işletim sistemi iOS 18 için beklenmedik bir güncelleme daha yayınladı. iOS 18.6.2 isimli yeni sürüm, küçük çaplı iyileştirmeler ve önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor. İşte detaylar!

iOS 18.6.2 Özellikleri

Yeni güncelleme iPhone'lara yeni özellikler getirmekten daha çok kullanıcıları tehdit edebilecek bazı kritik güvenlik açıklarını kapatırken, aynı zamanda bazı performans iyileştirmeleri içeriyor. Apple'ın yayın notlarına göre, kullanıcılar özellikle önemli güvenlik açıkları nedeniyle bu güncellemeyi en kısa sürede telefonlarına yüklemeli.

Öte yandan iOS 26'nın piyasaya sürülmesine bir aydan daha kısa bir süre kalması nedeniyle, iOS 18 için bu güncellemenin güvenlik düzeltmeleri dışında yayınlanan son sürümlerden biri olması bekleniyor.

iOS 18.6.2 Nasıl Yüklenir?

iOS 18.6.2 ve iPadOS 18.6.2 şu anda herkes tarafından erişilebilir durumda. Kullanıcılar, bu güncellemeleri Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek uyumlu cihazlarına kablosuz olarak indirebilir. Apple'ın ayrıca iOS 18'i desteklemeyen eski iPad modelleri için de benzer içerikleri barındıran iPadOS 17.7.10'u yayınladığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.