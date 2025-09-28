Apple, Kullanıcıları Çılgına Çeviren Hata İçin Harekete Geçti!

Apple, yakın zamanda yeni ürünlerini tanıttı. Bu lansmanlar arasında iPhone 17 serisi de vardı. Kutudan iOS 26 ile çıkan bu akıllı telefonlar genel olarak olumlu yorumlar alırken, işletim sistemi kaynaklı bazı sorunlar kullanıcıları zor durumda bıraktı. Şimdi Apple, bu hataları giderecek bir düzeltme güncellemesini yakında sunmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

iOS 26.0.1 Güncellemesi Yolda

23A355 yapı numaralı iOS 26.0.1 güncellemesinin yakında yayınlanacağı duyuruldu. Bu sürüm özellikle iPhone 17 serisinde yaşanan Wi-Fi bağlantı sorunlarını gideriyor. Sorun, kullanıcı kilit ekranını açtığında ortaya çıkıyor ve bağlantı kısa süreliğine kesiliyor. Eğer kullanıcı CarPlay kullanıyorsa bu kesinti doğrudan CarPlay deneyimini de etkiliyor.

Söz konusu sorunla ilgili şimdiye kadar binlerce kullanıcıdan şikayet yağdı. Neyse ki teknoloji devi, iOS 26.0.1 güncellemesi ile sorunu ortadan kaldıracak.

iOS 26.0.1 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Öncelikle Ayarlar uygulamasını açmalı ve Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmelisiniz. Burada iOS 26.0.1 sürümlü güncelleme görünmeli. Yükleme butonuna bastıktan sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

iOS 26 Yenilikleri

2D fotoğraflardan 3D efekt üreten teknoloji

Dinamik saat widget'ı

Liquid Glass tasarım dili

Visual Intelligence (Görsel Zeka)

Canlı çeviri desteği

Hold Assist telefon bekleme asistanı

Call Screening akıllı arama filtreleme

CarPlay Ultra araç entegrasyonu

Grup mesajlarına arka plan desteği

Games uygulaması

