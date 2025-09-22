Kullanıcılar Tepkili: iPhone 17 Sorunları Bitmek Bilmiyor!

Apple, yeni iPhone 17 serisini geçtiğimiz cuma günü satışa sundu. Lansman sonrası teknoloji gündemi hızla bu cihazlara odaklanırken, Türkiye dahil birçok ülkede Apple mağazalarının önünden de uzun kuyruk manzaraları geldi. İlk kullanıcılar telefonlarına kavuştu ve deneyimlerini paylaşmaya başladı. Ancak heyecanlı yorumların yanında bazı şikayetler de gündeme geldi. Son olarak gelen bilgilere göre iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerinde Wi-Fi bağlantı sorunları yaşanıyor. İşte detaylar…

iPhone 17 Serisi ve iPhone Air'de Bağlantı Sorunları Yaşanıyor

Kullanıcıların geri bildirimlerine göre iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerinde Wi-Fi bağlantısında zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Reddit ve Apple Destek Topluluğu gibi forumlarda pek çok şikayet paylaşılmış durumda. Ancak sorun tüm cihazlarda görülmüyor. Öyle ki yalnızca belirli kullanıcıların etkilendiği ifade ediliyor.

Şikayetlere göre sorun, özellikle iPhone’un kilidi açıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Kullanıcılar ekran açıldığında Wi-Fi’nin kısa süreliğine kesilip ardından yeniden bağlandığını aktarıyor. Ayrıca iPhone’a bağlı bir Apple Watch kullanıldığında problemin daha sık yaşandığı belirtiliyor. Ancak bu durumun kesin olarak hatanın kaynağı olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.

Apple cephesinden ise konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Şirketin önümüzdeki yazılım güncellemeleriyle soruna çözüm getirmesi bekleniyor. Kullanıcıların asıl endişesi ise problemin donanım kaynaklı olma ihtimali. Çünkü yazılımsal bir aksaklık söz konusuysa güncellemeyle düzeltilebilir. Bunun cevabını yakında öğreneceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.