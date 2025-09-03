iOS 26 Beta 9 Yayınlandı: Kullanıcıları Neler Bekliyor?

Apple, merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 26'nın dokuzuncu beta sürümünü tüm iPhone kullanıcıları için yayınladı. Şirket, aynı zamanda iPadOS 26 Beta 9 ve diğer işletim sistemlerinin de son beta sürümlerini kullanıma sundu.

Aktarılanlara göre, yeni iOS 26 Beta 9 önümüzdeki hafta iPhone 17 serisi ile birlikte yayınlayacağı tahmin edilen kararlı sürümden önceki son beta sürümü olacak. Bu nedenle yeni güncellemenin kararlı sürüm hakkında önemli fikirler sunduğunu söyleyebiliriz.

iOS 26 Beta 9 Neler Sunuyor?

Şüphesiz ki, yeni iOS 26 güncellemesinin en dikkat çekici yeniliği Liquid Glass adı verilen yeni arayüz tasarımı. Yeni arayüzün sunduğu önemli özellikler arasında gelişmiş simge özelleştirmeleri, yeni duvar kağıtları ve yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı yer alıyor.

Yeni işletim sistemi ayrıca Mesajlar uygulamasında grup sohbetlerinde anket oluşturma ve özel arka planlar ekleme imkanı sunuyor. Bununla beraber CarPlay ve Apple Intelligence platformlarında da önemli iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Beta 9 ile birlikte Preview isimli yeni bir uygulamanın da hem iPhone hem de iPad cihazları için kullanıma sunulduğunu görüyoruz.

iPadOS'e özel yenilikler de kullanıcıları heyecanlandıracak cinsten. Bunların başında yeniden tasarlanan çoklu görev sistemi, uygulama pencereleri ve menü çubukları geliyor. Ayrıca, iPhone'lardaki Telefon uygulamasının da yeni iPadOS 26 ile birlikte Apple tabletlerine geleceğini belirtelim.

iOS 26 Beta 9 Nasıl Yüklenir?

Kararlı iOS 26 sürümünün yayınlanmasına az bir süre kalsa da hala pek çok kullanıcı yeni işletim sistemini erkenden deneyimlemek için beta sürümlerine yöneliyor. Her ne kadar bu sürümler yeni işletim sistemini erkenden keşfetme fırsatı sağlasa da özellikle geliştirme aşamasında olduğu için içerisinde bazı hata ve arızlara neden olabiliyor.

Tam da bu nedenle iOS 26 Beta 9'u cihazınıza yüklemeden önce verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Yeni güncellemeyi kablosuz olarak yüklemek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:

Cihazınızda "Ayarlar" uygulamasını açın. "Genel" bölümüne giriş yapın ve ardından "Yazılım Güncelleme" seçeneğine tıklayın. "İndir ve Yükle" seçeneğine tıklayın ve iOS 26 Beta 9'u indirin.

Peki siz iOS 26'nın son beta sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.