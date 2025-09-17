iOS 26'nın İlginç Sorunu: Baş Dönmesine ve Dikkat Dağınıklığına Neden Oluyor!

Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iOS 26'yı tüm kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni işletim sistemi beraberinde getirdiği yeniliklerle kimilerinin beğenisini kazanırken, bazı iPhone'larda yol açtığı sorunlar nedeniyle eleştirilerin de hedefi oldu.

Son olarak bazı kullanıcılar, iOS 26 ile birlikte bazı uygulama simgelerinin "eğik" bir şekil aldığını iddia ediyor. Analistlere göre bu sorunun arkasında Liquid Glass isimli yeni arayüz tasarımı yatıyor. Detaylar haberde.

iOS 26'nın Liquid Glass Tasarımı Uygulama Simgelerini Eğik Gösteriyor

Bilmeyenler için Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 26'nın neden olabileceği bazı sorunlar nedeniyle açıklama yapmış ve telefonların aşırı ısınmasının ve şarjlarının hızlıca tükenebileceği belirtmişti. Ancak sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar şirketin bile tahmin edemeyeceği bir problemi ortaya çıkardı.

Telefonlarını iOS 26'ya güncelleyen bazı kullanıcıların paylaşımlarına göre, Apple'ın iOS 26'daki yeni Liquid Glass arayüz tasarımı uygulama simgelerinin eğik görünmesine neden oluyor.,

Zira yeni arayüzde yer alan uygulama simgelerinin parlak köşeleri ve cam benzeri derinlik efekti bazı kullanıcılarda optik bir illüzyona yol açıyor. Bu illüzyon simgelerin eğik veya çarpık görünmesine neden oluyor. Pek çok kullanıcı, bu durumun baş dönmesi ve yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklara sebep olduğunu belirtiyor.

Bu sorun Reddit gibi platformlarda sıkça gündeme geldi. Kullanıcılar, ayarlar menüsündeki ekran seçenekleriyle sorunu çözmeye çalışsa da herhangi bir değişimin yaşanmadığını ifade ediyorlar. Bu nedenle Apple'ın iOS 26'nın gelecekteki güncellemelerinde bu problem için kalıcı bir çözüm sunması bekleniyor.

Peki siz iOS 26'nın uygulama simgesi sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.