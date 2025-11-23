iOS 27 'den İlk Bilgiler Geldi: Kullanıcıların İstediği Olacak!

Geçtiğimiz ayşarda kullanıma sunulan iOS 26 ve Liquid Glass isimli tasarım değişikliği ile birlikte tüm yazılım platformlarında köklü bir revizyona giden Apple, son birkaç yılda arka arkaya yayınladığı radikal güncellemeler nedeniyle kullanıcılarından yoğun eleştiri alıyordu.

Pek çok Apple kullanıcısı şirketin yenilik yarışına odaklanırken yazılım kalitesini ve genel performansı ihmal ettiğinden şikayetçiydi. Görünüşe göre bu şikayetler nihayet karşılığını buldu. İddialara göre Apple, yaklaşan iOS 27'de evrimsel özellikler ve tema değişiklikleri yerine daha çok performans artışına odaklanacak. İşte detaylar!

iOS 27, Tıpkı "Snow Leopard" Gibi Olacak

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre Apple, gelecek yıl düzenleyeceği WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27 ve macOS 27 başta olmak üzere tüm platformları için yeni işletim sistemlerini yayınlayacak. Ancak yeni arayüzler iOS 26'nın aksine önemli özellikler içermeyecek.

Şirket, iOS 12'den bu yana ilk kez yeni tasarım dilleri ve gelişmiş özellikler yerine yazılım kalitesine odaklanacak. Nitekim analistler de Apple mühendislik ekiplerinin şu anda işletim sistemlerini didik didik taradığını, gereksiz yükleri ortadan kaldırmak, hataları gidermek ve genel performansı anlamlı şekilde artırmak için çalıştığını belirtiyor.

Söz konusu yaklaşım, 2009 yılında neredeyse hiçbir özellik içermeyen ve ilerideki köklü değişikliklere zemin hazırlayan OS X Snow Leopard güncellemesine benzetiliyor. iOS 27'nin de özellikle gelecek yıl tanıtılacak katlanabilir iPhone ve diğer yeni nesil donanımlar için sağlam bir temel oluşturması bekleniyor.

Apple Yapay Zeka Yarışında Geri Kalmayacak

Öte yandan Apple, iOS 27'de 2009'daki Snow Leopard lansmanında iddia ettiği gibi "sıfır yeni özellik" stratejisini tam anlamıyla uygulamayacak. Zira yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen şirket, yeni işletim sistemi ile birlikte vadettiği Apple Intelligence özelliklerini sunmaya devam edecek.

Söylentilere göre iOS 27 için planlanan iki önemli yapay zeka özelliği bulunuyor:

Potansiyel bir Apple Health+ aboneliğiyle birlikte sunulması beklenen yeni bir yapay zeka destekli sağlık asistanı.

Şirketin bizzat geliştirdiği ilk yapay zeka destekli web arama projesi.

Aktarılanlara göre bu yenilikler iOS 26.4 ile gelecek olan ve büyük ölçüde Google Gemini'nin özel bir sürümü tarafından destekleneceği tahmin edilen yapay zeka destekli Siri'nin lansmanını takip edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Apple'ın iOS 27'de hangi konulara odaklanmasını istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.