Apple'ın Beş Yıl Önce Duyurduğu Özellik Nihayet Sunuldu!

Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), iOS kullanıcılarını sevindirecek sürpriz bir güncellemeyle karşımıza çıktı. Tam beş yıl önce duyurulan ancak bugüne kadar hayata geçirilmeyen özellik, sonunda kullanıma sunuldu. İşte merak edilen güncellemenin detayları...

iOS İçin X Widget Desteği Geldi

X, iPhone ve iPad kullanıcıları için Ana Ekran ve Kilit Ekranı widget desteğini sonunda kullanıma sundu. Bu özellik ilk kez yaklaşık beş yıl önce, Apple’ın WWDC20 etkinliğinde iOS 14 tanıtılırken duyurulmuştu. Ancak o dönem Twitter olan platform, widget’ları bugüne kadar yayınlamamıştı. Bu bekleyiş artık sona erdi.

X widgets on iOS are here



access top news, shortcuts, and notifications from your home or lock screen pic.twitter.com/WkdIBYX50H — X (@X) December 13, 2025

Ana Ekran Widget’ı

Şu an için Ana Ekran’da yalnızca tek bir widget bulunuyor. “X Haber Başlıkları” isimli bu widget, X’te gündemde olan başlıkları gösteriyor. Herhangi bir başlığa dokunduğunuzda uygulama açılıyor ve ilgili konuya yönlendiriliyorsunuz. Widget, üç farklı boyutta kullanılabiliyor.

Kilit Ekranı Widget’ları

Kilit Ekranı tarafında ise daha fazla seçenek sunuluyor. “X Bildirimler”, “X Mesajlar” ve Grok için sohbet erişimi ile sesli kullanım widget’ları yer alıyor. Bu dört widget’ın tamamı küçük ve büyük boyut seçeneklerine sahip.

iOS İçin Widget Nedir?

Bilmeyenler için widget, bir uygulamayı açmadan bilgiye hızlıca erişmeyi sağlayan küçük arayüz bileşenidir. Genellikle ana ekran veya kilit ekranında yer alır. Örneğin haber başlıkları, hava durumu, bildirimler gibi özet bilgiler sunar. Bu sayede kullanıcıya zaman kazandırır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.