Xiaomi'den Çok Güçlü Amiral Gemisi Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi, 17T isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 17T Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Xiaomi'nin yeni Android telefonu ayrıca dev bataryasına rağmen kısa sürede şarj olabilecek.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu hızlı şarj

100W kablolu hızlı şarj Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T Pro, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu sayede telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise Xiaomi 17T Pro'nun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ tercih edilmişti.

Xiaomi 17T Pro, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Akıllı telefon, bu sertifika sayesinde berlirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Cihazda 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, kullanıcıların akıllı telefonlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 46 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun ise 50 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğnii belirtelim.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. 2025 yılının eylül ayında tanıtılan Xiaomi 15T Pro Türkiye'de satışa sunulmuştu. Serinin yeni modeli olan Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.