iPhone 11 Pro’nun Yeni Reklam Videoları Yayınlandı

Dün itibarıyla iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in ön siparişleri birçok ülkede başlatıldı. Satışların başlamasıyla birlikte Apple da hemen harekete geçerek iPhone 11 Pro için yeni reklam videolarını eş zamanlı olarak yayınladı. Reklam videoları daha çok kişinin ön sipariş vermesini sağlayacak gibi görünüyor.

Paylaşılan ilk reklam videosu iPhone 11 Pro’nun sert ve dayanıklı yapısını göstermeye odaklanıyor. Reklamda telefonun yüksek hızlı bir rüzgar tüneline konulduğu ve etrafında objelerin uçuştuğu görülüyor. Çocuk oyuncakları, yiyecekler, buz küpleri ve saç fırçaları gibi birçok şey havada uçarak iPhone 11 Pro'ya doğru yüksek hızlarla çarpıyor. Ancak buna rağmen telefonda hiçbir hasar ya da iz kalmıyor.

Cihazda büyük çizikler ve hasarlar görmek isteyenler, JerryRigEverything adlı Youtube kanalının işkence testlerine göz atabilir (test videosunun yakında yüklenmesi bekleniyor).

İkinci videoda ise iPhone 11 Pro’nun üçlü arka kamera kurulumu gösteriliyor. Geçtiğimiz yıl Android cihazlar arasında oldukça yaygın olan bu kamera yerleşim şekli, sonunda yeni iPhone’lar ile birlikte Apple tarafından da benimsenmiş oldu. Bu seferki videoda rüzgar tüneline bir köpeğin geldiği görülüyor ve telefonun 3 farklı lensinin çalışma şekli ve özellikleri gösteriliyor. Çekilen fotoğraflar ile Night Mode (Gece Modu) da dahil olmak üzere kameraların farklı özelliklerine dikkat çekiliyor.

Şu anda birçok ülkede ön siparişe açılan yeni iPhone’ların 20 Eylül’de satışa sunulması bekleniyor.