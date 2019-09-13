iPhone 11 Serisi Yurt Dışında Ön Satışa Sunuldu! Türkiye Ne Durumda?

Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 11 ailesini tanıtan Apple, Amerika'da ön satışların Cuma günü itibarıyla başlayacağını belirtmişti. Bir süredir bakımda olan Apple Store, yeni iPhone modelleri ile güncellenerek tekrar aktif oldu.

Birkaç saattir pek çok ülkeden erişime kapatılan Apple Store, yapılan yeni ürün güncellemeleri nedeniyle bakıma alınmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda bakımdan çıkan site, yeni iPhone modelleri ile birlikte geldi. Şu an için yalnızca Amerika'da olmak üzere iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ön siparişe sunuldu.

Çeşitli taksit ve eski modelle değişim imkanlarının bulunduğu ön sipariş sayfasında standart fiyatlar ise iPhone 11 için 699 dolardan, iPhone 11 Pro için 999 dolardan ve iPhone 11 Pro Max için 1,099 dolardan başlıyor. Bütün modeller standart olarak 64 GB ile başlıyor ve çeşitli yükseltme imkanları sunuyor.

Özellikle iPhone XR modelinin çıkış fiyatından 50 dolar daha az olan, 699 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkan iPhone 11, pek çok kişiden olumlu tepki aldı. Rakiplerine karşı da fiyat açısından iddialı bir duruş sergileyen model, bu senenin en çok satan yeni iPhone modeli olacak gibi gözüküyor. Benzer şekilde nispeten daha uygun fiyat ile gelen iPhone XR, Apple'ın en çok beğenilen ve en çok satılan modellerinden birisi olmuştu.

Peki iPhone 11 modelleri Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Türkiye'de de uzun bir süre bakımda kalan Apple Store, tüketiciler için ürünün siparişe sunulacağı yönünde bir izlenim vermişti. Amerika sayfasının kullanıma açılması ile eş zamanlı olarak açılan Türkiye sayfası, eklenen birkaç aksesuar dışında herhangi bir yenilik içermiyor. Yine de Apple'ın önceki politikalarına göz attığımızda, yeni modellerin çok yakın bir zamanda ülkemizde de satışa sunulacağını söyleyebiliriz.