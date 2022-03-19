OG YouTube (APK) Android uygulaması, YouTube video ve müzik (mp3) indirmenize olanak tanır. Arka planda oynatma desteği de vardır.

Erkan Calp - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

OG YouTube (APK) indirerek reklamsız YouTube deneyimi yaşamakla kalmaz, YouTube video ve müzik (mp3) indirme, arka planda oynatma gibi resmi YouTube uygulamasında olmayan özellikleri ücretsiz kullanırsınız. Rootsuz Android telefonlara da indirilebilen OG YouTube, YouTube istemcileri arasında en iyisi. Pek çok özelliği ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan uygulama, günümüzde dünyanın dört bir yanında geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

OG YouTube (APK) İndir Android

YouTube uygulamasının modlanmış sürümü diyebileceğimiz OG YouTube, Google’ın YouTube Premium kullanıcılarına özel sunduğu özellikleri ücretsiz kullanmanıza imkan veriyor. YouTube hesabınıza giriş yaparak ya da giriş yapmadan kullanabileceğiniz YouTube istemcisinde videoları çoklu indirme özelliği mevcut. Videoları sıralayıp mp3 dahil istediğiniz formatta doğrudan cihazınızın hafızasına indirebiliyorsunuz. Arka planda çalma özelliğine sahip olduğundan YouTube videoları indirmeden de dinleme şansına sahipsiniz. Resim içinde resim (Picture in Picture) özelliği de YouTube videolarını küçültüp herhangi bir uygulamada izlemenize olanak veriyor.

Android telefonda YouTube videolarını reklamsız izleyip indirebileceğiniz en iyi uygulamalardan biri diyebilirim. OGYouTube APK indirme bağlantısını kullanarak Android telefonunuza kolayca indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

OGYouTube APK Özellikleri

Reklamsız YouTube videoları izle

YouTube videoları indir

YouTube videoları mp3 olarak indir

YouTube videoları mp4 olarak indir

YouTube video altyazı indir

YouTube mp3 müzik indir

YouTube mp4 video indir

YouTube resim içinde resim (PiP)

Arka planda çalma, müzik dinleme: YouTube'da video izlerken başka bir iş yapabilirsiniz. Ekranı her zaman açık tutma zorunda kalmazsınız.

Video indirme: YouTube videolarını birkaç dokunuşla indirin. HD kalitede veya MP3 olarak indirebilirsiniz.

Reklamsız YouTube: YouTube videolarını reklamsız izleyin. Artık reklamları atlamanıza gerek yok.

Güvenlidir: OG YouTube indirmek ve yüklemek tamamen güvenlidir. Uygulamayı kullanmak için YouTube hesabınıza giriş yapmanız gerekmez.

OG YouTube 2020 sürümü kolay kullanımlıdır. Uygulamayı Android cihazınıza yükledikten sonra indireceğiniz videoları bulun ve indir butonuna dokunun. Videoları arka planda oynatmak istiyorsanız arka plan butonuna dokunun. OG YouTube'da YouTube'daki beğendiğiniz herhangi bir videoyu indirebilirsiniz. Videoyu istediğiniz kalitede indirebildiğiniz gibi direkt mp3 olarak da indirebileceğinizden ayrıca YouTube video dönüştürücüye ihtiyacınız kalmaz.

OG YouTube nasıl kurulur? sorusunu da kısaca yanıtlayalım. OG YouTube, APK olarak indirilip yüklenebilmektedir. Android cihazınızda Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini ettkinleştirdiğinizden emin olun. Uygulamayı yükledikten sonra bu seçeneği kapatabilirsiniz. Bir sonraki adım, MicroG for OGYT'yi yüklemek. MicroG, Android işletim sisteminde Google play servislerinin yerini alan ücretsiz ve açık kaynak bir uygulamadır. MicroG'yi başarıyla yükledikten sonra OGYouTube kurulumuna devam edebilirsiniz. OGYouTube APK dosyasına ardından Install'a dokunun. Kurulum tamamlandığında, OGYouTube 2020'yi açın. Sizden YouTube sürümü güncellemenizi isteyecek, Later'a dokunmanız yeterlidir.