iPhone 13 Şimdiye Kadarki En Küçük Bataryaya Sahip Model Olacak

Tanınmış analist Ming-Chi Kuo'nun en son Apple araştırma raporu, ABD'li şirketin yeniliklerine değiniyor. Araştırma sonucuna göre iPhone 13 en küçük bataryaya sahip model olmasıyla dikkat çekiyor. İşte Apple'ın yeni batarya teknolojisi.

iPhone 12 henüz Ekim ayında tanıtılmış olsa da, iPhone 13 ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Yeni iPhone modelinin ismi henüz belirsiz olmasına rağmen yeni batarya teknolojisi ile iPhone batarya ömrü sorunu tarihe karışabilir.

Ünlü iPhone analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone modelleri için soft board adı verilen bir batarya teknolojisi kullanacağını iddia etti. Bildiğiniz üzere iPhone 12 modellerinde kullanılan yeni sensörler, pilin daha küçük olmasına sebep olmuştu. Analist Kuo ise hem daha az maliyetli hem de daha az yer kaplayan bu pillerin yeni iPhone modelleriyle karşımıza çıkacağına inanıyor.

iPhone 13 en küçük bataryaya sahip model olacak

Yüksek performanslı işlemciler ve AMOLED ekranlar gibi her yıl daha fazla pil ömrü gerektiren teknolojilere rağmen iPhone, pil ömrü için daha ileriye gidemedi. Bu yeni pil teknolojisi ise çok daha ince ve daha küçük pillerin üretilmesine olanak sağlayacak gibi gözüküyor.

Apple'ın yeni batarya teknolojisi, soft board adı verilen yeni bir elektronik devresine dayanıyor. Bu devreler, LCP denilen düşük gecikmeyle yüksek hız sağlayan likit kristaller yardımıyla çalışıyor. Böylece çok daha hızlı, çok daha verimli ve daha küçük iPhone bataryalarının üretilmesi mümkün.

Apple için pilin maliyeti düşürülmüş olsa da, yeni geniş açılı lensin maliyeti arttığı için iPhone 13'ün fiyatının değişip değişmeyeceğini tahmin etmek mümkün değil.

AirPods 3 ve mini LED ekranlı iPad geliyor

Kuo ayrıca önümüzdeki yılın ilk yarısında mini LED ekranlı ilk iPad'i göreceğimizi ve mevcut AirPods Pro'ya benzer bir tasarıma sahip üçüncü nesil AirPods'un lansmanının gerçekleşeceğine dair önceki tahminlerini tekrarladı.

Mini LED, LCD ekranlara kıyasla daha sofistike bir arka aydınlatma biçimi sunuyor ve OLED ile hayatımıza giren faydaların çoğuna sahip: artırılmış parlaklık, daha derin renkler, daha yüksek kontrast oranı ve daha iyi güç verimliliği.

En son araştırma raporuna göre Kuo, iPhone 13'ün pil teknolojisinde meydana gelen değişiklik nedeniyle Apple gelirinin 2021'de yüzde 100 artmasının mümkün olduğunu söylüyor. 2021'de Apple'ın tüm ürün yelpazesi için önemli bir değişim yaşanacağını iddia ediyor.