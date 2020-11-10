iPhone 12'nin En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Olabilir!

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max’in geçtiğimiz gün bazı ülkelerde ön siparişe çıkmasıyla birlikte iPhone 12'nin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu. Yeni iPhone modelinin Türkiye fiyatı henüz belli olmamış olmasına karşın, sızan fiyatlar sonrasında en pahalı ülkenin Türkiye olacağı ortaya çıktı.

ABD'li teknoloji devi Apple, 2020 iPhone serisinin 20 Kasım'da Brezilya da dahil olmak üzere pek çok ülkeye geleceğini duyurdu. Brezilya detayı alakasız görünse de, dünyanın en pahalı iPhone'unu satan ülke olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak Brezilya'nın da önümüzdeki birkaç hafta içinde sıralamadaki koltuğunu kaybedeceği düşünülüyor.

iPhone 12 internet üzerinden ön siparişleri, Apple Store'a ulaşmasından bir hafta önce 13 Kasım'da başlayacak. Ancak şirketin Brezilya için açıkladığı yerel fiyatlar Brezilyalılar için pek de heyecan verici gözükmüyor. Çünkü web sitesi Tecnoblog, Brezilya'nın diğer ülkelere kıyasla dünyadaki en pahalı iPhone 12'ye sahip olduğunu gösterdi.

iPhone 12'nin en pahalı olduğu ülkeler

Brezilya'da 64 GB'lık iPhone 12 Mini satın almayı planlayan müşteriler, 1270 ABD Dolarına denk olan 6.999 Brezilya reali ödemek zorunda. Aynı model için sıralamada ikinci sırada yer alan İtalya ise daha düşük bir fiyata sahip: 839 Euro veya 996 ABD Doları. iPhone 12 Mini, Apple'ın kendi ülkesi ABD'de ise 729 dolardan başlıyor. Ayrıca Türkiye'de iPhone 12 Mini 9999 TL'den satışa sunulması planlanıyor.

En pahalı iPhone 12 64GB modelleri:

Türkiye: 1.340 ABD Doları (Tahmini)

Brezilya: 1.268 ABD doları

İtalya: 996 ABD doları

Portekiz: 984 ABD Doları

Meksika: 967 ABD doları

Fransa: 961 ABD doları

Hindistan: 944 ABD Doları

Japonya: 795 ABD Doları

Hong Kong: 774 ABD doları

512GB iPhone 12 Pro Max fiyatları karşılaştırıldığında fiyat farkları daha da çarpıcı hale geliyor. Yine Brezilya 13.999 Brezilya reali veya 2.535 ABD doları ile bu kategorideki en pahalı telefonu barındırıyor. İkinci sırada yer alan Hindistan ise aynı model için 1.59.900 Hint Rupisi veya 2.159 ABD doları fiyat etiketine sahip. Ayrıca iPhone 12 Pro Max'in Türkiye fiyatı ise 16.999 TL olarak öngörülüyor.

En pahalı iPhone 12 Pro Max 512 GB modelleri:

Brezilya: 2,535 ABD Doları

Hindistan: 2.159 ABD Doları

İtalya: 1.946 ABD Doları

Portekiz: 1.934 ABD Doları

Fransa: 1.911 ABD doları

Almanya: 1,851 ABD Doları

Japonya: 1,602 ABD doları

Hong Kong: 1.523 ABD Doları

Arjantin'de iPhone 12 henüz piyasaya sürülmediğinden dolayı Brezilya'nın ilk sırayı kaybedebileceğini belirtmekte fayda var. Apple aslında dünya çapında fiyat politikasını açıklamıyor, ancak fiyatların her ülkenin vergisine ve para birimine göre değiştiğini hatırlatalım. Peki ya siz iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce iPhone 12 modelleri Türkiye'de pahalı mı?