M2 Pro ve M2 Max İşlemcili Macbook Pro'lar Tanıtıldı

2023 yılına hızlı bir giriş yapan Apple'ın gelişmiş M2 işlemcilerine sahip MacBook Pro'ları tanıtacağı, bir süredir gündemdeydi. Beklenen açıklama 17 Ocak tarihinde geldi. Apple, M2 Pro ve M2 Max işlemcilerine sahip yeni nesil MacBook Pro'ları tanıttı.

İki farklı işlemci seçeneğiyle birlikte gelen MacBook Pro'larda 14 inç ve 16 inç olmak üzere ekran boyutu seçenekleri de bulunuyor. Cihazların 24 Ocak tarihinde Apple mağazalarında yerini alması bekleniyor.

Apple M2 Pro MacBook Özellikleri ve Fiyatı

Yonga: Apple M2 Pro

Apple M2 Pro CPU: 10 veya 12 çekirdekli

10 veya 12 çekirdekli GPU: 19 çekirdekli

19 çekirdekli Ekran: 14 inç ve 16 inç XDR seçenekleri

14 inç ve 16 inç XDR seçenekleri Bellek: 32 GB'a kadar RAM

32 GB'a kadar RAM Depolama: 8 TB'a kadar

8 TB'a kadar Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3

WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Pil Ömrü: 14 inç model için 18, 16 inç model için 22 saate kadar

Profesyonel kullanıcılara hitap eden iki cihaz da güçlü yonga setleriyle dikkat çekiyor. 12 çekirdekli CPU ve 38 çekirdekli GPU ile dikkat çeken M2 Pro seçeneği, 96 GB'a kadar RAM desteğiyle birlikte Adobe Photoshop ve Premiere gibi uygulamalarda yüksek performans vadediyor.

M2 Pro, bir önceki neslin performans canavarı M1 Pro'ya kıyasla %20 daha yüksek performans vadediyor. Ayrıca yonga setinde M2'de bulunan iki katı olan 200 GB/s birleşik bant genişliği de dikkat çeken özelliklerden biri. Apple'ın iddiasına göre M2 Pro, Adobe Photoshop'ta görüntüleri M1 Pro'ya kıyasla %40, Intel Core i9 işlemcili MacBook Pro'ya kıyasla %80'e kadar daha hızlı işliyor.

Apple MacBook Pro M2 Pro fiyatları ise ülkemiz için aşağıdaki gibi belirlenmiş durumda:

14 inç MacBook Pro M2 Pro: 49.999 TL

49.999 TL 16 inç MacBook Pro M2 Pro: 62.499 TL

Apple M2 Max MacBook Özellikleri ve Fiyatı

Yonga: Apple M2 Max

Apple M2 Max CPU: 12 çekirdekli

12 çekirdekli GPU: 38 çekirdekli

38 çekirdekli Ekran: 14 inç ve 16 inç XDR seçenekleri

14 inç ve 16 inç XDR seçenekleri Bellek: 96 GB'a kadar RAM

96 GB'a kadar RAM Depolama: 8 TB'a kadar

8 TB'a kadar Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3

WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Pil Ömrü: 14 inç model için 18, 16 inç model için 22 saate kadar

En yüksek performansı arayanların tercihi olacak gibi duran M2 Max işlemcili MacBook Pro'lar, olağanüstü hızlarıyla dikkat çekiyor. M2 Max, CPU çekirdek sayısında M2 Pro ile aynı niceliklere sahip olsa da GPU tarafında yine farkını ortaya koyuyor. 38 çekirdekli GPU'su ile görüntü işleme performansını tavana çıkaran M2 Max 240 Hz, 4K görüntü aktarımını destekliyor.

Ayrıca cihazda bulunan 98 GB'a kadar RAM desteği, bilgisayarları zorlayan uygulamalar üzerinde çalışırken güçlü işlemcilerin sıkışma yaşamaması için gerekli tüm alanı sağlıyor. Apple'ın iddiasına göre M2 Max, M1 Max'e kıyasla %30 oranında daha hızlı grafik işleme kapasitesine sahip.

Grafik işleme gücüyle dikkat çeken MacBook Pro M2 Max fiyatı ise ülkemizde aşağıdaki gibi belirlenmiş durumda: