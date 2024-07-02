iPhone 16 Serisiyle İlgili Yeni Gelişme: Tüm Modeller Aynı İşlemciye mi Sahip Olacak?

Nicolás Alvarez tarafından kodlarla keşfedilen yeni bir gelişme, Apple'ın bu yılda da dört adet iPhone 16 modeli çıkarmayı planladığını doğruluyor ve bu telefonların hepsinin aynı A serisi işlemciye sahip olacağını gösteriyor.

iPhone 16 İşlemci Tanımlayıcıları Ortaya Çıktı

Kısaca özetlemek gerekirse iPhone 16'ya dair kodlarda yer alan tanımlayıcılar tam olarak şu şekilde:

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

iPhone 15'te Durum Nasıldı?

Bu durum iPhone 15'te ise işlemcileri temsil eden kısımda birbirinden farklı rakamlara işaret ediyordu, bu da doğal olarak bildiğiniz gibi Apple'ın Pro modellerde bir üst işlemciyi kullanma politikasıyla ilgili.

iPhone 15 - iPhone 15,4

iPhone 15 Plus - iPhone 15,5

iPhone 15 Pro - iPhone 16,1

iPhone 15 Pro Max - iPhone 16,2

iPhone 15 modelleri, ilk olarak iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan A16 Bionic işlemciye sahipti. iPhone 14 Pro için iPhone 15,2 ve iPhone 15 Pro Max için iPhone 15,3 model numaraları kullanılmıştı. iPhone 15 Pro ve Pro Max ise A17 Pro işlemciye sahipti, yani dolayısıyla 16,x tanımlamasına sahipti.

Yani Apple yıllardır kullandığı tanımlayıcı numaralandırma şemasına sadık kalırsa, bu yıl gelecek dört yeni iPhone 16 modeli de aynı işlemciye sahip olacak.

Her ne kadar dört iPhone 16 modelinin de yeni bir A18 işlemcisini kullanmasını beklesek de Apple standart modeller ile Pro modelleri arasında ayrım yapabilir, hatta işlemcilere A18 ve A18 Pro isimleri verebilir.

Peki sizin iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.