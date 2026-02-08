Uygun Fiyatlı iPhone 17e, Bu Dört Özelliğiyle Fark Yaratacak!

Apple'ın merakla beklenen yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone 17e için ortaya atılan söylenti ve sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak yaklaşan cihazın en önemli dört özelliği güvenilir kaynaklar tarafından açıklandı.

Görünen o ki iPhone 17e uygun fiyat politikasına karşın pek çok kullanıcıyı memnun edecek özelliklere ev sahipliği yapacak. İşte detaylar!

iPhone 17e'nin En Önemli Dört Özelliği

Apple'a yakınlığı ile bilinen ünlü analistlere göre iPhone 17e, selefi iPhone 16e'nin en büyük eksikliklerini dört ana başlıkta kapatarak ciddi ölçüde iyileştirmeler sunacak.

Yeni Apple A19 İşlemci

Rapora göre iPhone 17e, performans konusunda güncel iPhone modellerinden geri kalmayacak. Zira cihaz geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 17 serisinde de kullanılan A19 işlemcisinden güç alacak. Bilmeyenler için 3nm üretim süreci ile geliştirilen A19'da 4260 MHz hızında çalışan 2 adet Everest çekirdeği ve 2600 MHz hızında çalışan 4 adet Sawtooth çekirdeği bulunuyor.

MagSafe Desteği

Bildiğiniz üzere Apple uzun yıllardır standart iPhone modellerinde MagSafe adını verdiği kablosuz manyetik bağlantı teknolojisine yer veriyor. Böylelikle telefonlar gerek Apple'ın gerekse üçüncü taraf markalar tarafından üretilen pek çok kullanışlı aksesuarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Ne yazık ki şirket şimdiye kadar MagSafe teknolojisini uygun fiyatlı telefon serisinde kullanmamıştı. Ancak firma iPhone 17e modeline MagSafe bağlantı özelliğini ekleyerek kullanıcıların manyetik aksesuarları ve kablosuz şarj cihazlarını sorunsuz bir şekilde kullanabilmesine imkan tanıyacak.

Apple C1X 5G Destekli Hücresel Modem

Yeni telefon A19 çipinin yanı sıra bağlantı tarafında da Apple imzalı yeni bir çipe ev sahipliği yapacak. Şirketin kısa bir süre önce geliştirdiği 5G destekli C1X modemi, hem düşük maliyetiyle cihazın fiyatını düşürecek hem de gelişmiş bağlantı teknolojileriyle kullanıcıları memnun edecek.

Yeni N1 Bağlantı Çipi

Cihazın iletişim yetenekleri sadece C1X modemiyle sınırlı kalmayacak. Bluetooth, Wi-Fi ve akıllı ev bağlantıları için Apple'ın kendi üretimi olan N1 çipinin de iPhone 17e'de kullanılması planlanıyor.

iPhone 17e'nin muhtemel teknik özellikleri

Ekran: 6.1 inç, OLED, 60 Hz yenileme hızı

6.1 inç, OLED, 60 Hz yenileme hızı İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kamera: 48 MP ana kamera

48 MP ana kamera Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Şarj Hızı: 25W

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddialara göre Apple, getireceği kapsamlı yeniliklere rağmen iPhone 17e modelinde fiyat artışına gitmeyecek. Buna göre cihazın global pazardaki başlangıç fiyatı tıpkı iPhone 16e gibi 599 dolar (yaklaşık 26.120 TL) olacak.

Öte yandan telefonun Türkiye fiyatının lansman tarihindeki güncel kur ve vergi oranları ile birlikte değişkenlik gösterebileceğini belirtelim.

Ne Zaman Çıkacak?

Apple, iPhone 17e'nin çıkış tarihini henüz açıklamadı. Ancak gelen son bilgilere göre yeni model tıpkı selefi gibi şubat ayının sonlarında tanıtılabilir. Lansman gecesinin ardından ön siparişe açılması beklenen cihazın mart ayında resmi olarak satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin iPhone 17e'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.