iOS 26.4 iPhone'lara Seviye Atlatacak: İşte En Önemli 5 Yeniliği!

Teknoloji devi Apple, bir yandan yeni iPhone ve Mac ürünleri için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da işletim sistemlerini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda iOS 26.3'ün beta sürümlerini yayınlayan şirket şimdi de merakla beklenen iOS 24.6 güncellemesi için harekete geçti.

Son olarak merakla beklenen iOS 24.6'nın yenilikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Gelen bilgiler yaklaşan güncellemenin iOS 26'dan sonraki en kapsamlı güncelleme olacağını gösteriyor. İşte detaylar!

iOS 26.4 ile Birlikte Gelecek En Önemli 5 Yenilik

Yeni sürüm, iOS 18'den beri beklenen yapay zeka destekli Siri modelinin ilk özelliklerine, yeni uygulamalara ve önemli yazılım iyileştirmelerine ev sahipliği yapacak.

Yenilenen Siri Özellikleri

Apple'ın ilk olarak 2024'te duyursa da yaşanan gecikmeler nedeniyle bir türlü kullanıma sunamadığı yenilenen Siri modeli iOS 26.4 ile birlikte resmen hayata geçirilecek. İlk etapta sadece bazı özelliklerinin kullanıma sunulacağı yeni Siri modeli yapay zeka desteği sayesinde üç temel yeteneğe sahip olacak.

Kişisel Bağlam Bilgisi: Siri kullanıcının alışkanlıklarını ve verilerini daha iyi analiz ederek kişiye özel yanıtlar üretebilecek.

Siri kullanıcının alışkanlıklarını ve verilerini daha iyi analiz ederek kişiye özel yanıtlar üretebilecek. Ekran Farkındalığı: Akıllı asistan o an ekranda ne olduğunu anlayıp buna göre işlem yapabilecek.

Akıllı asistan o an ekranda ne olduğunu anlayıp buna göre işlem yapabilecek. Uygulamalar Arası Etkileşim: Yüzlerce yeni uygulama içi ve uygulamalar arası eylem yeteneği kazanacak.

Google'ın Apple için özel olarak geliştirdiği Gemini modelinden destek alan yeni Siri, iOS 27 ile birlikte daha kapsamlı özelliklerle kullanıcılara hizmet vermeye başlayacak.

Mesajlaşmaları Renklendirecek Yeni Emojiler

Bilmeyenler için Apple genellikle iOS'ların x.4 sürümlerinde Unicode Konsorsiyumu tarafından onaylanan yeni emojileri kullanıma sunar. Bu nedenle iOS 26.4 ile birlikte konsorsiyumun bu yıl onayladığı 9 yeni karakterin telefonlarımıza gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Elma Çekirdeği

Bale Dansçıları

Yamuk/Bozuk Yüz İfadesi

Kavga Bulutu

Tüylü Yaratık

Toprak Kayması

Katil Balina

Trombon

Hazine Sandığı

Freeform ve Creator Studio İçin Klasör Desteği

Hatırlarsanız Apple'ın sonsuz beyaz tahta uygulaması Freeform iOS 26.2 ile tablo desteğine kavuşmuştu. Ancak kullanıcılar karışık arayüz sorunundan bir hayli şikayetçiydi. Sızdırılan bilgilere göre iOS 26.4 ile beraber Freeform'a nihayet klasörleme özelliği geliyor.

Güncelleme sayesinde kullanıcılar Freeform'da oluşturdukları içerikleri saha düzenli bir şekilde depolayabilecek. Ayrıca Apple Creator Studio kullanıcıları için de yapay zeka destekli bazı premium içerik özelliklerinin ve klasör desteğini bu sürüme dahil edileceğini de belirtelim.

Üçüncü Parti Uygulamalarda Otomatik Doldurma Desteği

İddialara göre yeni sürüm Apple Cüzdan uygulamasına da önemli bir yenilik kazandıracak. Güncelleme ile birlikte üçüncü parti bir uygulama içerisine kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde bunu algılayan ve iCloud Anahtar Zinciri'ne kaydetmeyi teklif eden bir sistem devreye alınacak.

Yeni özellik en basit anlamıyla Safari'deki otomatik doldurma deneyimini tüm uygulama ekosistemine yayacak. Böylelikle kullanıcılar bilgilerini uygulamalara girerken zamandan tasarruf edebilecek.

Apple TV için Yeni Spor Kategorisi

Apple'ın sevilen TV uygulaması son dönemde F1 yarışları ve MLS maçları pek çok spor içeriğine ev sahipliği yapmaya başladı. Şirket bunun üzerine bir süredir Apple TV uygulaması için yeni bir spor kategorisi eklemeyi hedefliyordu. Gelen bilgilere göre Spor Katmanı isimli yeni kategori iOS 26.4 ile beraber hayatımıza girecek.

Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın güncelleme takvimi göz önüne alındığında, iOS 26.4'ün ilk beta sürümünün bu ayın sonlarına doğru geliştiriciler için yayınlanması bekleniyor. Nihai sürümün ise test süreçlerinin ardından birkaç ay içinde son kullanıcıya ulaşacağını tahmin ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 26.4 başka hangi yeniliklere ev sahipliği yapmalı? Yorumlarda buluşalım.