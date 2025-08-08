Apple'dan Akıl Karıştıran Fiyat Stratejisi: Zam da Var, İndirim de!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtması bekleniyor. Yeni modeller hakkında bugüne kadar pek çok bilgi ortaya çıksa da fiyatları henüz netlik kazanmamıştı. Kısa bir süre önce ise cihazların fiyatlandırılması ile ilgili üzücü bir haber geldi.

İddialara göre Apple, iPhone 17 serisi ile birlikte akıllı telefonlarına zam yapacak. Öte yandan yeni iPhone 17 Pro'nun fiyatı telefonun sahip olduğu bazı özellikleri nedeniyle makul karşılanabilir. İşte iPhone 17 modellerinin fiyatları ile ilgili tüm detaylar!

iPhone 17 Serisi 50 Dolarlık Zamla Geliyor

Güvenilir kaynaklar aktarılan bilgilere göre, iPhone 17 selefine kıyasla 50 dolarlık bir fiyat artışı ile piyasaya sürülebilir. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri sırasıyla 799 dolar, 899 dolar, 999 dolar ve 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu bağlamda iPhone 17 modellerinin başlangıç fiyatları şu şekilde olabilir:

iPhone 17: 849 dolar

849 dolar iPhone 17 Air: 949 dolar

949 dolar iPhone 17 Pro: 1.049 dolar

1.049 dolar iPhone 17 Pro Max: 1.249 dolar

Söz konusu zam iddiası gerçekleşirse, iPhone 17 Pro modeli tıpkı serideki diğer üyeler gibi selefinden 50 dolar daha pahalı olacak. Ancak yeni cihaz diğer modellerden farklı olarak bazı önemli iyileştirmelerle birlikte gelecek. İddialara göre iPhone 17 Pro, geçtiğimiz sene 128 GB'lık başlangıç depolama seçeneğiyle gelen iPhone 16 Pro'ya kıyasla standart olarak 256 GB'lık depolama alanına sahip olacak.

Halihazırda iPhone 16 Pro'nun 128 GB'lık seçeneği 999 dolardan, 256 GB'lık versiyonu ise 1.099 dolardan alıcı buluyor. Eğer 256 GB'lık iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.049 dolar olursa, yeni telefon aynı depolama kapasitesine sahip bir önceki modelden 50 dolar daha uygun fiyatlı olacak.

Ancak bu iddiaların henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim. iPhone 17 serisinin fiyatları hakkındaki kesin bilgilerin 9 Eylül'deki resmi tanıtım etkinliğinde netlik kazanmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple iPhone 17 Pro ve iPhone 16 Pro arasındaki bu ilginç fiyat farkını göz ardı edecek mi? Yorumlarda buluşalım...