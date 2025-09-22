iPhone 17 Kullanıcıları Şokta: Çizikler Ortaya Çıktı!

Apple, kısa süre önce tanıttığı iPhone 17 serisiyle teknoloji dünyasının merkezine oturdu. Ön siparişlerini teslim etmeye başlayan şirket, şimdi ise farklı bir sorun nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Kullanıcıların iddiasına göre yeni modellerde çizilme ve aşınma problemleri yaşanıyor. İşte detaylar...

Bazı iPhone 17 Modelleri İçin Çizik Şikayetleri

Gelen bilgilere göre mağazalarda sergilenen iPhone 17 Pro’nun Deep Blue rengi ve iPhone Air’in Space Black modelinde belirgin izler fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde MagSafe şarj kullanımının ardından oluşan daire şeklindeki izler ve arka kamera çerçevesindeki aşınmalar dikkat çekti.

Ünlü bir YouTuber’ın yaptığı dayanıklılık testinde de benzer bir durum ortaya çıktı. Öyle ki telefonu jilet, anahtar ve bozuk paralarla çizmeyi deneyen içerik üreticisi, özellikle iPhone 17 Pro’nun kamera çerçevesindeki köşelerin kolayca aşındığını gözler önüne serdi. Bunun nedeni olarak ise renkli alüminyum kaplamanın keskin kenarlara yeterince tutunamaması gösterildi.

Aslında Apple geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 16 serisinde titanyum gövde kullanıyordu. Bu nedenle bu modellerde böyle bir sorun yaşanmamıştı. Teknoloji devi bu yıl çıkan iPhone 17 ile tekrar alüminyuma döndü. Alüminyumun ise titanyuma göre daha kolay iz bıraktığı biliniyor. Öte yandan yeni serideki söz konusu çiziklerin telefonu yalnızca kozmetik olarak etkilediği ve cihaz performansına herhangi bir etkisi bulunmadığı da belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni iPhone 17 serisini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.