108 Bin TL'lik iPhone 17 Pro'ya Düşme Testi Yapıldı (Video)

iPhone 17 serisinin öne çıkan modeli iPhone 17 Pro için düşme testi yapıldı. Düşüşlerin farklı açılardan da gösterildiği testte yükseklik seviyesi kademeli olarak arttırıldı. Peki, 19 Eylül'de Türkiye'de satışa sunulan telefon bu dayanıklılık testini geçmeyi başardı mı?

iPhone 17 Pro'nun Düşme Testi Videosu Yayınlandı

Apple, Awe Dropping etkinliğinde akıllı saatler ve kulaklıkla birlikte iPhone Air ve iPhone 17 serisini tanıttı. Üç farklı modelden oluşan serinin öne çıkan modeli iPhone 17 Pro'nun ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. AppleTrack tarafından yapılan düşme testi ile önemli bir soru işareti ortadan kaldırıldı.

11 dakika 59 uzunluğundaki videoda telefon farklı yüksekliklerden yere bırakıldı. Düşme anları, çeşitli açılar ve ağır çekimle birlikte daha detaylı bir şekilde gözler önüne serildi. Yükseklik seviyesinin giderek arttırıldığı dayanıklılık testinde iPhone 17 Pro'nun performansı ise oldukça şaşırttı.

İlk başta cebinizden düşmesi gibi günlük kullanımda başınıza gelebilecek senaryolar göz önünde bulunduruldu ve yükseklik buna göre ayarlandı. Son aşamalara doğru yükseklik seviyesi iyice arttırıldı. Muazzam bir yükseklikten aşağı düşmesine rağmen telefonda herhangi bir hasar oluşmadığı görüldü.

Telefonun arka tarafında Ceramic Shield, ön tarafında ise Ceramic Shield 2 teknolojisi bulunuyor. Ceramic Shield ve Ceramic Shield 2 teknolojileri, telefonun düşme ve darbelere karşı dayanıklılığını büyük ölçüde arttırıyor. Bu düşme testi videosu da söz konusu teknolojilerin telefonu ne kadar dayanıklı hâle getirdiğini gösterdi.

iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)

1206x2622 piksel (FHD+) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Türkiye Fiyatı