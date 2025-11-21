Uygun Fiyatlı iPhone 17 Geliyor: Kamerası ve İşlemcisiyle Şaşırtacak!

Apple, son dönemde gelenekselleşmiş iPhone tanıtım takvimini değiştirerek bazı modellerin lansmanını sonbahar yerine gelecek yılın kış ve bahar aylarında kaydırmaya başladı. Bu strateji doğrultusunda şirketin 2026 yılının başlarında merakla beklenen iPhone 17e modelini tanıtması bekleniyor.

Serinin diğer üyelerine kıyasla daha uygun fiyatlı olacağı tahmin edilen yeni telefonun bazı özellikleri şimdiden ortaya çıktı. İddialara göre yaklaşan cihaz pek çok kullanıcıyı sevindirecek bir kamera yükseltmesiyle gelecek. İşte detaylar!

iPhone 17'e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 17 serisi, modelden modele farklılık gösteren çeşitli kamera sistemlerine ev sahipliği yapıyordu. Ancak şirketin yeni geliştirdiği 18 MP'lik Sahne Işığı (Center Stage) destekli ön kamera sensörü serinin tüm üyelerinde kendine yer buldu. Bu sensörün en önemli avantajı ise kadrajı otomatik olarak genişleterek selfie çekimlerinde kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlaması.

Gelen son bilgilere firma bu yeni ön kamera geliştirmesine yaklaşan uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e modelinde de yer verecek. Öte yandan bütçe dostu cihaz tıpkı selefi iPhone 16e gibi arka yüzeyde tek bir ana kameraya sahip olacak.

Ön kameradaki bu yeniliğin yanı sıra yeni telefonun işlemci tarafında da kullanıcıları şaşırtacağı söyleniyor. Aktarılanlara göre iPhone 17e serinin standart modeline benzer şekilde A19 yonga setinden güç alacak. Son olarak cihazın ProMotion ekran yenileme hızı teknolojisini de destekleyeceği bildiriliyor.

Analistler, uygun fiyatlı yeni telefonun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağını öne sürüyor. Lansman etkinliği yaklaştıkça söz konusu model ile ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.