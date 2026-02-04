Ucuz iPhone Arayanlar Buraya! iPhone 17e İçin Tarih Netleşti

2025’in şubat ayında uygun fiyatlı iPhone olarak karşımıza çıkan iPhone 16e, kısa sürede birçok ülkede yüksek satış rakamlarına ulaştı. iPhone SE serisinin yerini alan bu modelin ardından Apple’ın iPhone 17e’yi çıkarıp çıkarmayacağı ise merak konusu olmuştu. Son ortaya atılan iddialara göre iPhone 17e için geri sayım başlamış olabilr. İşte ayrıntılar...

iPhone 17e Yolda: Ne Zaman Tanıtılacak?

Tedarik zinciri kaynaklı bilgilere göre Apple, yeni uygun fiyatlı iPhone modelini şubat ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin kılıf ve aksesuar üreticileriyle temasa geçtiği belirtiliyorken, net bir tarih paylaşılmadı. Fakat beklentiler 19 Şubat'ı işaret ediyor. Bunun nedeni iPhone 16e’nin geçen yıl aynı tarihte duyurulmuş olması.

Ancak Apple’ın yeni ürünlerini genellikle Pazartesi veya Salı günleri tanıtması nedeniyle bu tarih biraz şaşırtıcı. Bu sebepten ötürü söz konusu tarihin şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu belirtelim.

Beklenen iPhone 17e Özellikleri

Daha önceki söylentilere göre iPhone 17e, 6.1 inç boyutunda OLED ekrana sahip olacak. Bu panel 60 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Günümüzde uygun fiyatlı akıllı telefonlarda bile 120 Hz yenileme hızı görüyoruz. Bu nedenle Apple, 60 Hz sunarsa kullanıcıların tepkisini çekebilir.

Apple A19 işlemciden güç çekecek cihaz, 8 GB RAM'le gelecek. Buna 128 GB / 256 GB depolama alanı eşlik edecek. Öte yandan ön tarafında 12 MP özçekim kamerası bulunacakken, arka taraftaysa 48 MP ana kamera bizleri karşılayacak. Arkada bunun dışında başka bir kamera yer almayacak. Son olarak 4000 mAh batarya ve 25W MagSafe destekli kablosuz şarj da beklenen iPhone 17e özellikleri arasında.

Beklenen iPhone 17e özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.1 inç, OLED, 60 Hz yenileme hızı

6.1 inç, OLED, 60 Hz yenileme hızı İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kamera: 48 MP ana kamera

48 MP ana kamera Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Şarj Hızı:25W - MagSafe destekli kablosuz şarj

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17e'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.