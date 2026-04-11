iPhone Ultra Katlanabilir Telefonların Kronik Sorununu Çözecek!

Katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından birisi açık konumdayken ekranın ortasında görülen katlanma izi. Maalesef birçok kullanıcı bu durum nedeniyle bu tür cihazlara mesafeli yaklaşıyor. Ancak görünüşe göre Apple’ın eylül ayında tanıtacağı iPhone Ultra modelinde böyle bir sorun yaşanmayacak.

iPhone Ultra'da Katlanma İzi Minimum Düzeyde Olacak

Güvenilir sektör kaynaklarına göre iPhone Ultra modelinde katlanma izi çok büyük bir problem olmayacak. Eğer sızıntılar doğruysa katlanabilir telefon açıldığında iç ekranında rakip modellere kıyasla çok daha pürüzsüz bir görüntü deneyimi sunacak.

Tabii burada kritik bir detay söz konusu. Zira kaynaklar, Apple’ın modelde kullanacağı teknolojinin katlanma izini tamamen ortadan kaldırmayacağını, ancak bunu minimum seviyeye indireceğini söylüyor.

Samsung da benzer bir çalışma içerisinde. Zira geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar Güney Koreli markanın ekrandaki katlanma izini azaltmak için daha önce CES 2026 fuarında sergilediği yeni cam teknolojisini kullanacağını gösteriyor. Hatta bu teknolojinin temmuz ayında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 modelinde de yer alacağı iddia ediliyor.

iPhone Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 7.7 inç iç ekran, 5.3 inç dış kapak ekranı.

: 7.7 inç iç ekran, 5.3 inç dış kapak ekranı. Boyutlar : Kapalıyken 9 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık

: Kapalıyken 9 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık İşlemci : A20 Pro çip

: A20 Pro çip Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Bağlantı: Apple üretimi C2 modem

Apple üretimi C2 modem Batarya: 5.800 mAh

5.800 mAh Kamera : Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran)

: Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran) Güvenlik: Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var.

iPhone Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Sızıntılara göre iPhone Ultra'da 7,7 inçlik bir iç ekran kullanılacak. Dış ekranı ise 5,3 inç boyutlarında olacak. Bunlara ek olarak, katlanabilir telefon kapalıyken 9 mm ve açık durumdayken 4.5 mm kalınlığında olması bekleniyor.

iPhone Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

iPhone Ultra'da henüz tanıtılmayan Apple A20 Pro işlemcisi yer alacak. Bu işlemci, 3 nm tabanlı Apple A19 Pro’nun aksine 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu da yonga setinin selefine kıyasla daha yüksek performans sunacağı ve aynı zamanda daha düşük güç tükeceği şeklinde yorumlanabilir.

iPhone Ultra Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Bugüne dek gelen bilgiler iPhone Ultra'nın iPhone'lar arasındaki en büyük pile sahip model olacağı yönünde. Bu kapsamda cihazda 5.800 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alması kuvvetle muhtemel. Karşılaştıracak olursak, geçen yıl satışa çıkan iPhone 17 Pro Max'te 4.823 mAh'lik bir pil kullanılmıştı.

iPhone Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef şu ana dek Apple'dan iPhone Ultra'nın fiyatına dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat, bazı kaynaklara göre katlanabilir telefonun başlangıç fiyat etiketi 2.000 dolar (yaklaşık 90.000 TL) seviyesinde olacak. Buna Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 183.000 TL'ye denk geliyor.

Apple’ın Türkiye’de aktif bir marka olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirket, ülkemizde ürün yelpazesinin neredeyse tamamını satışa sunuyor. Bu nedenle iPhone Ultra modelinin de Türkiye’de satışa çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse şu anda kullandığım Galaxy Z Fold 5’te katlanma izi beni biraz rahatsız ediyor. Karşıdan bakıldığında çok belirgin olmasa da yan açıdan baktığımda bu katlanma izini net bir şekilde görebiliyorum. Ayrıca elimi o bölgeye götürdüğümde izi açıkça hissedebiliyorum. Bu nedenle Apple sızıntılardaki gibi katlanma izi sorununu gerçekten çözebilirse veya minimuma indirebilirse iPhone Ultra modelinin oldukça güçlü bir alternatif olacağını düşünüyorum.