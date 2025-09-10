iPhone 17 Pro'yu Almak Yerine iPhone 18 Pro'yu Beklemek İçin 4 Farklı Neden!

Teknoloji dünyası o kadar hızlı bir tempoda ilerliyor ki tüketicilerin bu gelişmeleri takip etmesi giderek zorlaşıyor. Nitekim, iPhone 17 serisinin henüz tanıtılmasının hemen ardından gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 18 serisiyle ilgili yeni bilgiler gündeme gelmeye başladı.

Güvenilir kaynaklar tarafından yapılan paylaşıma göre, iPhone 18 Pro selefi iPhone 17 Pro'ya göre 4 yeni özellikle birlikte gelecek. İşte analistlere göre iPhone 18 Pro'yu beklemeniz için 4 büyük neden!

Ekran Altı Face ID

İddialara göre Apple'ın 2026'da tanıtacağı yeni amiral gemisi, uzun bir süredir geliştirilen ekran altı Face ID teknolojisine sahip olacak. Daha öncesinde bu özelliğin iPhone 17 modelleriyle birlikte geleceği söyleniyordu. Ancak güncel olarak bu teknolojinin ilk olarak iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağı belirtiliyor.

Dinamik Ada Daha Çok Küçülecek

Apple, ilk olarak iPhone 14 serisinde kamera çentiği yerine kullanıma sunduğu dinamik adayı her yıl ekranı daha az kaplayacak şekilde küçültmeyi hedefliyor.

Şirketin gelecek yıl dinamik adayı yeniden tasarlayacağı ve boyutunu daha çok küçülteceği iddia ediliyor. Özellikle Face ID sensörünün ekran altına yerleştirilecek olmasıyla bu donanımın giderek daha da kompakt bir yapıya kavuşacağı söyleniyor.

Değişken Diyaframlı Kamera

Analistlere göre, iPhone 18 Pro modellerinin ana kamerası değişken diyafram özelliğiyle birlikte gelecek. Kullanıcılar bu özellik sayesinde kamera sensörüne giren ışık miktarını manuel olarak değiştirebilecek. Bilmeyenler için, iPhone 14 Pro'dan iPhone 17 Pro'ya kadar olan modellerdeki ana kameralarda sabit bir f/1.78 diyafram açıklığı kullanılıyor.

Değişken diyafram özelliği özellikle alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak ön plandaki nesnelerin arka plana göre daha net bir şekilde ayarlanmasını sağlayacak. Ancak telefonlardaki sensörlerin küçük olması bu özelliğin ne kadar fark yaratacağı konusunda bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor.

2nm Süreciyle Üretilen A20 Pro İşlemcisi ve Yeni C2 Modemi

iPhone 18 Pro modellerinin, TSMC'nin en yeni 2nm üretim süreciyle üretilmesi planlanan A20 Pro çipiyle gelmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre, bu işlemci özellikle yeni üretim süreci sayesinde selefi A19 Pro'ya göre önemli ölçüde performans artışı sunacak.

Ayrıca, hücresel bağlantı süreçlerinde daha az enerji tüketen yeni C2 modemi de bu modellerde yer alacak. Bu çip ve modem ikilisinin cihazın genel performansını ve batarya verimliliğini artırması bekleniyor.

Peki siz iPhone 18 Pro ile gelmesi beklenen 4 yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.