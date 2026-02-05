A101 iPhone 17 Pro Max, iPhone 15 ve Redmi Note 14 Satıyor

A101'de bu hafta yeni iPhone modellerinden uygun fiyat etiketine sahip Android telefonlara kadar birçok akıllı telefon satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPHone 16 Plus, iPhone 15, Redmi Note 14, Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy A17 ve OPPO A5 yer alıyor.

A101'de iPhone 17 Pro Max, iPhone 15 ve Redmi Note 14'ün Fiyatı

A101'de 5 Şubat 2026 itibarıyla iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 118 bin 599 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 799 TL'ye satılıyor. Telefonun arkat arafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

iPhone 17 Pro'nun 512 GB depolama alanına sahip sürümü 116 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 12 GB RAM'e sahip telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 76 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A19 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM mevcut. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

iPhone 16 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 85 bin 399 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan telefonda 4674 mAh batarya kapasitesi ve 8 GB RAM bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor.

A101 marketlerde iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

Bu hafta satışa sunulan akıllı telefonlar arasında 12 bin 199 TL fiyata sahip Samsung Galaxy A17 ve 44 bin 499 TL fiyatlı Samsung Galaxy Z Flip 7 FE de bulunuyor. OPPO A5'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 399 TL, 8 GB RAM ve 256 GB dpeolama alanına sahip sürümü ise 12 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

