Reno 17'nin Özellikleri Ortaya Çıktı! 8000 mAh Bataryaya Sahip

OPPO'nun yeni Android telefonu OPPO Reno 17'nin özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon işlemcisi bulunacak. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Bu arada cihaz yüksek batarya kapasitesine sahip oalcak.

OPPO Reno 17'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.56 inç

6.56 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO Reno 17'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre 6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 16'da 6,32 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık mevcut.

OPPO Reno 17'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonun Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile ve çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı 90 FPS, kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise 38 ile 49 FPS arasında çalıştırabiliyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek mevcut. Nm değeri azaldıkça transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırılıyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno 17'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Reno 17'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak. Bu arada Reno 16'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Reno 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 17, 16 Kasım 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde OPPO Reno 16, 2026 yılının Mayıs ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 16, Find X9 Pro ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Reno 17'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Reno 17'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra yüksek şarj hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.