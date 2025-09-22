iPhone Air ve Galaxy S25 Edge Performans Testinde! Hangisi Daha İyi?

Apple tarafından Awe Dropping etkinliğinde tanıtılan iPhone Air, Geekbench testinde Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırıldı. Testte ayrıca geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Plus da yer aldı. Peki, A19 Pro mu yoksa Snadpragon 8 Elite for Galaxy mi daha iyi performans sergiledi?

iPhone Air ve Galaxy S25 Edge Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, iPhone 16 serisi ve iPhone Air, Geekbench 6 testinde karşılaştırıldı. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan iPhone Air, çoklu çekirdek testinde 9 bin 497 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 775 puan alarak önemli bir başarının altına imza attı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alan Samsung Galaxy S25 Edge çoklu çekirdek testinde 9 bin 391 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 131 puan almayı başardı. İki telefonun Geekbench puanları arasında çok az bir fark olduğunu görüyoruz.

Telefon Adı İşlemci Çoklu Çekirdek Tek Çekirdek Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite for Galaxy 9846 3057 Samsung Galaxy S25 Edge Snapdragon 8 Elite for Galaxy 9391 3131 iPhone Air Apple A19 Pro 9497 3775 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 8283 3370 iPhone 16 Plus Apple A18 7927 3274

Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisine sahip Samsung Galaxy S25 Ultra, çoklu çekirdek testinde 9 bin 846 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 57 puana ulaştı. Gücünü Apple A18 Pro işlemcisinden alan iPhone 16 Pro çoklu çekirdek testinde 8 bin 283 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 370 puan aldı.

Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan iPhone 16 Plus çoklu çekirdek testinde 7 bin 927 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 274 puana ulaştı. Özellikle tek çekirdek testinde Apple'ın işlemcileri, Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinden daha iyi bir performans sergiledi.

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 165 gram

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri