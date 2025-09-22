iPhone Air ve Galaxy S25 Edge Performans Testinde! Hangisi Daha İyi?
iPhone Air, iPhone 16 serisi ve Galaxy S25 serisinin Geekbench puanları belli oldu. Peki, hangi telefon daha yüksek puan almayı başardı? İşte detaylar!
Apple tarafından Awe Dropping etkinliğinde tanıtılan iPhone Air, Geekbench testinde Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırıldı. Testte ayrıca geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Plus da yer aldı. Peki, A19 Pro mu yoksa Snadpragon 8 Elite for Galaxy mi daha iyi performans sergiledi?
iPhone Air ve Galaxy S25 Edge Geekbench'te Kaç Puan Aldı?
Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, iPhone 16 serisi ve iPhone Air, Geekbench 6 testinde karşılaştırıldı. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan iPhone Air, çoklu çekirdek testinde 9 bin 497 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 775 puan alarak önemli bir başarının altına imza attı.
Gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alan Samsung Galaxy S25 Edge çoklu çekirdek testinde 9 bin 391 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 131 puan almayı başardı. İki telefonun Geekbench puanları arasında çok az bir fark olduğunu görüyoruz.
|Telefon Adı
|İşlemci
|Çoklu Çekirdek
|Tek Çekirdek
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|9846
|3057
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|9391
|3131
|iPhone Air
|Apple A19 Pro
|9497
|3775
|iPhone 16 Pro
|Apple A18 Pro
|8283
|3370
|iPhone 16 Plus
|Apple A18
|7927
|3274
Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisine sahip Samsung Galaxy S25 Ultra, çoklu çekirdek testinde 9 bin 846 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 57 puana ulaştı. Gücünü Apple A18 Pro işlemcisinden alan iPhone 16 Pro çoklu çekirdek testinde 8 bin 283 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 370 puan aldı.
Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan iPhone 16 Plus çoklu çekirdek testinde 7 bin 927 puan, tek çekirdek testinde ise 3 bin 274 puana ulaştı. Özellikle tek çekirdek testinde Apple'ın işlemcileri, Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinden daha iyi bir performans sergiledi.
iPhone Air Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.5 İnç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Yazılım: iOS 26
- Dynamic Island: Destekliyor.
- Apple Intelligence: Destekliyor.
- Ağırlık: 165 gram
- Kalınlık: 5,6 mm
Apple'ın En İnce Telefonu iPhone Air Parçalarına Ayrıldı [Video]
Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkan iPhone Air parçalarına ayrıldı. Peki, Apple'ın en ince telefonu kolayca tamir edilebiliyor mu? İşte detaylar!
Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel çözünürlük
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı
- Ekran Koruma Teknolojisi. Corning Gorilla Glass Ceramic 2
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB ve 512 GB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera, ve12 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 3900 mAh kapasite, 25W hızlı şarj desteği
- Boyutlar: 158.2 x 75.6 x 5.8 mm
- Ağırlık: 163 gram