iPhone Kullanıcıları Artık Tek Tuşla ChatGPT'yle Konuşabiliyor!

Apple'ın sesli asistanı Siri'nin günümüzdeki yapay zeka standartlarının gerisinde kaldığı artık bilinen bir sır. Kullanıcıların özellikle karmaşık sorgular ve detaylı bilgi gerektiren konularda halen Siri'ye bağımlı kalması iPhone deneyimini zaman zaman zorlaştırabiliyor.

Ancak teknoloji dünyasının en popüler yapay zeka araçlarından ChatGPT iPhone'lara eklenen yeni bir özellikle bu durumu kökten değiştirebilir. Zira artık bir iPhone'unuz varsa ChatGPT'ye adeta Siri'ye ulaşır gibi tek bir tuşla anında erişmeniz mümkün. İşte detaylar!

Artık Eylem Butonuna ChatGPT Kısayolu Eklenebiliyor

Apple kısa bir süre önce yayınladığı yeni bir iOS güncellemesiyle iPhone 15 Pro ve sonrasında çıkan iPhone modellerinin eylem düğmesine yeni bir özellik ekledi. Daha öncesinde bazı varsayılan uygulama ve araçlara hızlıca ulaşmak için kullanılan bu buton artık ChatGPT'ye olan erişimi de kolaylaştırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, dileyen kullanıcılar artık eylem butonuna uzun basarak ChatGPT'nin sesli moduna doğrudan ulaşabilecek ve tek tuşla yapay zeka aracıyla sohbet etmeye başlayabilecek. Sunulan bu anlık erişim özellikle karmaşık sorular sormak, bilgi almak veya beyin fırtınası yapmak isteyen kullanıcılar için harika bir kolaylık sunuyor.

iPhone'larda ChatGPT Kısayolu Nasıl Kurulur?

ChatGPT’nin sesli modunu eylem düğmesine atamak için aşağıdaki basit adımları takip edebilirsiniz:

iPhone'unuza son iOS güncellemesini ve ChatGPT en güncel sürümünü yükleyin. Ayarlar menüsünden Eylem Düğmesi ayarlarına giriş yapın. Kontroller bölümüne ilerleyin ve bir kısayol seçme seçeneğine tıklayın. Kısayollar listesinde arama yaparak "Open ChatGPT Voice" veya "ChatGPT Sesli Aç" seçeneğini aktifleştirin.

Bu yapılandırma tamamlandığında Eylem Düğmesi'ne her basışınızda sesli arayüz otomatik olarak açılacaktır. İlk kullanımda uygulamanın mikrofon izinleri isteyeceğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.