iPhone'larda Sahte Batarya Kullanılamayacak

Apple cihazlarında üçüncü parti batarya kullanımını yasaklıyor. iFixit yaptığı açıklamada, iPhone modellerinde sahte bataryaların kullanımının engelleneceğini söyledi.

iPhone'da Sahte Batarya Kullanımı Yasaklanıyor

Apple'ın yeni aldığı karar kullanıcıları biraz üzebilir. Apple, iPhone'larda yapacağı yazılım güncellemesi ile beraber üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlayacak.

iPhone modellerinde üçüncü parti bataryaların kullanılması durumunda, cihaz servis uyarısı vererek bataryanın değiştirilmesi gerektiğini "Bu cihaz orijinal iPhone bataryasına sahip değil" mesajı ile bildirecek.

Apple'ın resmi servisleri haricinde yapılacak batarya değişimlerinde, kullanılacak batarya orijinal dahi olsa kullanıcılar yine telefonlarında aynı uyarıyla karşılaşacak. Apple, bu özellikle batarya değişiminin sadece resmi servislerde yapılmasını sağlamayı amaçlamakta.

Sahte batarya değişimine son veren yazılım güncellemesi, iOS 12 ve iOS 13 beta sürümlerine sahip yeni iPhone modellerinde aktif bir şekilde çalışmakta. Batarya değişim uyarısı alan kullanıcılar, iPhone'nun ayarlar kısmındaki "batarya durumu" özelliğinden ne yazık ki faydalanamamakta.

Kullanıcılar Apple'ın yeni aldığı karara büyük tepki göstermekte. Apple'ın gelecekte aldığı kararı gözden geçirip geçirmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Apple'ın yeni batarya kararı hakkında gelişmeler olursa sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!