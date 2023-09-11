iPhone Mini Modeli Artık Tamamen Tarihe Kavuşuyor!

Apple, 2020'de iPhone 12 mini'yi ve bir yıl sonra da iPhone 13 mini'yi tanıttığında küçük telefon hayranları bu gelişmeye oldukça sevinmişti ancak yaklaşık üç yıllık kullanılabilirliğin ardından, 5,4 inçlik cihaz için yolun sonu yaklaşmış olabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın belirttiği üzere iPhone 13 mini stokları azalıyor ve Apple'ın ABD'deki çevrimiçi mağazası bazı modeller için 2-3 hafta, hatta birkaç model için 6-8 hafta teslim tahmini sunuyor.

Stokların ve üretimin bu denli az olması, Apple'ın Salı günü "Wonderlust" etkinliğinde yeni iPhone'ları duyurmasının ardından iPhone 13 mini'nin üretiminin durdurulabileceğini gösteriyor.

Apple, iPhone 13 Mini Üretimini Durduruyor

Apple geçen yıl iPhone 14 mini'yi piyasaya sürmedi ancak iPhone 13 mini'yi daha düşük maliyetli bir seçenek olarak 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmuştu. iPhone 14 serisi rağbet görse de iPhone 13 serisindeki mini modeli, niş bir kitleye hitap etse de üretimi devam etti.

Ancak eğer iPhone 13 mini satın almakla ilgileniyorsanız bu süreç son şansınız olabilir çünkü Apple'ın Salı günü iPhone 15 serisini tanıttıktan sonra cihazın üretimini tamamen durdurması muhtemel görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple mini modelleri üretmeye devam etmeli miydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.