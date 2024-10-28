OLED Ekranlı Ucuz iPhone: iPhone SE 4'ün Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Uygun fiyata iPhone satın almak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merak içerisinde beklenen iPhone SE 4'e dair yeni sızıntı yaşandı. Bu sızıntı ile beraber ucuz iPhone modelinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Uygun Fiyatlı iPhone SE 4 Özellikleri

İddiaya göre 6,06 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone SE 4, OLED ekran üzerinde 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 800 nit parlaklık sunacak.

3.279 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 20W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. iPhone 16'nın 3.561 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim.

165 gram ağırlığındaki cihazın 146,7 x 71,5 x 7,8 mm boyutlarında olacağı söyleniyor. Eğer bu iddia doğruysa uygun fiyatlı iPhone modeli, iPhone 16 ile aynı kalınlıkta olacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunacak. Bu kamerada Sony IMX904 sensörünün tercih edileceği iddia ediliyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Telefon Apple A18 işlemcisine sahip olacak. Bu işlemci, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde yer alıyor. 8 GB LPDDR5X RAM'e sahip telefonun depolama seçenekleri 128 GB ile başlayacak. 128 GB'ın yanı sıra 256 GB ve 512 GB seçenekleri de sunulacaktır.

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacak telefon FaceID teknolojisini destekleyecek. Bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ve bluetooth 5.3 desteği yer alacak.

iPhone SE 4 modelinin özellik listesi şu şekilde:

Ekran: 6,06 inç / OLED / 2532 x 1170 piksel / 460 PPI / 60Hz / 800 nit

6,06 inç / OLED / 2532 x 1170 piksel / 460 PPI / 60Hz / 800 nit İşlemci: Apple A18

Apple A18 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 48 MP Sony IMX904

48 MP Sony IMX904 Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

12 MP (f/1.9) Ağırlık: 165 gram

165 gram Boyut: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

146,7 x 71,5 x 7,8 mm Güvenlik: Face ID

Face ID Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Hızlı Şarj: 20W

20W Batarya: 3.279 mAh

iPhone SE 4 Fiyatı

iPhone SE 4 modelinin 499 dolar veya 540 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğruysa iPhone SE 4 Türkiye fiyatı 34 bin TL veya 37 bin TL civarı olabilir.

iPhone SE 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin 2025 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

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