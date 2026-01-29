16 GB RAM'li Telefon Performans Testinde! 7400 mAh Bataryası Var

iQOO 15 Ultra Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca amiral gemisinin işlemcisi dahil olmak üzere bazı özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci yer alacak.

iQOO 15 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iQOO 15 Ultra, V2546A model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 601 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 434 puana ulaştı. Geekbench'te 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon 24 GB RAM seçeneği de sunacak.

Test sonuçlarına göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefon yüksek performans sunacak. iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB / 24 GB

16 GB / 24 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ön Kamera: 32 MP

32 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Üçüncü Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 7.400 mAh

7.400 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

İddiaya göre iQOO 15 Ultra'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek telefonda 7.400 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

iQOO 15 Ultra'nın Tanıtım Tarihi

Yeni amiral gemisi iQOO 15 Ultra, 4 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 7000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olan iQOO 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.