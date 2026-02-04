24 GB RAM'li Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekran, Dev Batarya ve Dahası

Bütçe dostu amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. iQOO 15 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

iQOO 15 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

1440 x 3168 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 8000 nit

8000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) GPU: Adreno 840

Adreno 840 RAM: 16 GB / 24 GB LPDDR5X Ultra Pro

16 GB / 24 GB LPDDR5X Ultra Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6.0

Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 Ana Kamera: 50MP (Sony IMX921, OIS)

50MP (Sony IMX921, OIS) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (Sony IMX882, OIS)

50 MP (Sony IMX882, OIS) Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Batarya: 7.400 mAh

7.400 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 40W kablosuz

100W kablolu, 40W kablosuz Güvenlik: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü Boyut: 163,65 x 76,80 x 8,7 mm

163,65 x 76,80 x 8,7 mm Ağırlık: 227 gram

227 gram Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO 15 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 8000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 163,65 x 76,80 x 8,7 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü mevcut.

Akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 GPU bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefon, 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. iQOO 15 Ultra, 7.400 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğündef/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde F/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor.

iQOO 15 Ultra'nın ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Çift SIM desteğine sahip olan akıllı telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

iQOO 15 Ultra Fiyatı