24 GB RAM'li Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekran, Dev Batarya ve Dahası
iQOO 15 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu amiral gemisinde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi tercih edildi. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO 15 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor.
- Amiral gemisi, 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.
- Telefon için 5.699 yuan (35.764 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Bütçe dostu amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. iQOO 15 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.
iQOO 15 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,85 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Parlaklığı: 8000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
- GPU: Adreno 840
- RAM: 16 GB / 24 GB LPDDR5X Ultra Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)
- Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6.0
- Ana Kamera: 50MP (Sony IMX921, OIS)
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (Sony IMX882, OIS)
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)
- Batarya: 7.400 mAh
- Hızlı Şarj: 100W kablolu, 40W kablosuz
- Güvenlik: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü
- Boyut: 163,65 x 76,80 x 8,7 mm
- Ağırlık: 227 gram
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69
6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO 15 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 8000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 163,65 x 76,80 x 8,7 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü mevcut.
Akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 GPU bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefon, 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. iQOO 15 Ultra, 7.400 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğündef/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde F/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor.
iQOO 15 Ultra'nın ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Çift SIM desteğine sahip olan akıllı telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.
iQOO 15 Ultra Fiyatı
- 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 5.699 yuan (35.764 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 5.999 yuan (37.647 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 6.999 yuan (43.922 TL)
- 24 GB RAM + 1 TB Depolama: 7.699 yuan (48.315 TL)