Dev Bataryalı Performans Canavarı Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak
iQOO 15 Ultra'nın görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun renk seçenekleri belli oldu. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO 15 Ultra, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.
- Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak.
- Arka yüzeyde ayrıca petek desenleri de yer alacak.
iQOO 15 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 15 Ultra'nın renk seçenekleri belli oldu. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan akıllı telefon, iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. iQOO'nun yeni amiral gemisi ayrıca Qualcomm'un en güçlü işlemcisine sahip olacak.
iQOO 15 Ultra'nın Renk Seçenekleri Belli Oldu
Paylaşılan görüntülere göre iQOO 15 Ultra, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün altında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca petek desenleri de yer alacak.
iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2K
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Telefoto Kamera: 50 MP
- Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 16 GB / 24 GB
- Depolama: 512 GB / 1 TB
iQOO 15 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık tasarıma sahip iQOO 15'te de aynı işlemci bulunuyor.
iQOO 15 Ultra'nın Tanıtım Tarihi
Yeni amiral gemisi telefon iQOO 15 Ultra, şubat ayının başlarında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli olacak. Çin'de satışa sunulması beklenen telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.