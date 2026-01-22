Dev Bataryalı Performans Canavarı Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

iQOO 15 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 15 Ultra'nın renk seçenekleri belli oldu. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan akıllı telefon, iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. iQOO'nun yeni amiral gemisi ayrıca Qualcomm'un en güçlü işlemcisine sahip olacak.

iQOO 15 Ultra'nın Renk Seçenekleri Belli Oldu

Paylaşılan görüntülere göre iQOO 15 Ultra, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün altında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca petek desenleri de yer alacak.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB / 24 GB

16 GB / 24 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

iQOO 15 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık tasarıma sahip iQOO 15'te de aynı işlemci bulunuyor.

iQOO 15 Ultra'nın Tanıtım Tarihi

Yeni amiral gemisi telefon iQOO 15 Ultra, şubat ayının başlarında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli olacak. Çin'de satışa sunulması beklenen telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.