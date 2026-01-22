100W Hızlı Şarja Sahip Amiral Gemisi Geliyor! 165Hz Ekranı Var

OnePlus, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber OnePlus 15T'nin kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, yüksek çözünürlüklü kamera ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus 15T'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilir.

Serinin bir önceki modeli olan OnePlus 13T'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13T'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Amiral gemisinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. OnePlus 13T, 2025 yılının nisan ayında Çin'de tanıtılmıştı.