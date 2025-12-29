Bütçe Dostu Amiral Gemisi Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO 15 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. iQOO 15 Ultra olarak isimlendirilen akıllı telefon, yeni bir sertifika aldı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı, hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO 15 Ultra Sertifika Aldı

iQOO 15 Ultra, V2546A model numarasıyla birlikte SRRC sertifikası aldı. Bu sertifika, Çin'de radyo frekansı kullanan cihazların standartlara uygun olduğunu ve güvenli şekilde kullanılabileceğini gösteren bir onay belgesidir. Söz konusu sertifikaya göre telefon Çin'de satışa sunulacak. Global sürümün gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO 15 Ultra'da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Bütçe dostu amiral gemisi, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Akıllı telefonun ekranı 6,8 inç civarı büyüklüğünde olabilir.

iQOO'nun yeni telefonu AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonun kamera özelliklerine dair herhangi bir bilgi mevcut değil. iQOO 15'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

iQOO 15 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (25.672 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15 Ultra'nın ise 4.400 yuan (26.905 TL) fiyat etiektiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.