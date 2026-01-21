Xiaomi'den Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Turbo 5 Max ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi açıklanan Redmi Turbo 5 Max'in bu kez şarj hızı belli oldu. Dev batarya ve yüksek şarj hızına sahip akıllı telefon ayrıca güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Şarj Hızı Belli Oldu

Redmi Turbo 5 Max, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Xiaomi'nin bütçe dostu akıllı telefonu ayrıca 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s RAM: 16 GB

16 GB Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Redmi Turbo 5 Max'te MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9500s bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 16 GB RAM bulunacak. Telefon ayrıca IP69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 536 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor. Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 665 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.