200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120W Hızlı Şarja Sahip

iQOO, uygun fiyatlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde SDPPI sertifikası alan iQOO 15R'nin bu kez özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Telefon ayrıca dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve OLED ekran dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Ortaya çıkan bilgliere göre iQOO 15R'nin ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileem hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO 15'te LTPO AMOLED ekranda 1440 x 3168 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

iQOO 15R'de Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8​ Gen 5 yer alacak. Akıllı telefon, 7600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, iQOO 15R'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kameraya dair henüz bir detay paylaşılmadı. Cihazda ayrıca IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

iQOO 15R'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan iQOO 15 için 4199 yuan (25.940 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15R'nin ise 3800 yuan (23.475 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.