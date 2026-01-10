16 GB RAM'li POCO F8 Ultra Parçalarına Ayrıldı [Video]

Uygun fiyata güçlü donanım sunan POCO F8 Ultra parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Ayrıca POCO'nun bütçe dostu amiral gemisi olan F8 Ultra'ya tamir edilebilirlik puanı da verildi.

POCO F8 Ultra Parçalarına Ayrıldı

PBKreviews isimli YouTube kanalında POCO F8 Ultra parçalarına ayrıldı. 8 dakika 47 saniye uzunluğundaki videoda öncelikle telefonun SIM kart yuvası çıkarılıyor. Daha sonra arka kapak sökülüp telefonun donanım parçalarına detaylı şekilde yer verildi. Batarya, anakart ve diğer donanım parçaları adım adım incelendi. Telefon, tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 7 puan aldı.

POCO F8 Ultra Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM: 12 GB ve 16 GB (LPDDR5x)

12 GB ve 16 GB (LPDDR5x) Depolama: 256 GB ve 512 GB (UFS 4.1)

256 GB ve 512 GB (UFS 4.1) Ekran Boyutu: 6.9 inç

6.9 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 480Hz

480Hz Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Parlaklığı: 3.500 nit

3.500 nit Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Ana Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

POCO F8 Ultra'da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor POCO F7 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel kamera mevcut. Telefonda ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor.

POCO F8 Ultra'nın Türkiye Fiyatı

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen POCO F8 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59.999 TL, 16 GB RAM + 512 GB depolama sunan sürümü ise 63 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bütçe dostu akıllı telefon, denim mavisi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.