16 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

iQOO, bütçe dostu bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO 15R, yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran, dev batarya ve 200 MP ana kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

iQOO 15R, Yeni Sertifikası Aldı

I2508 model numarasına sahip olan iQOO 15R, SDPPI sertifika platformunda görüntülendi. Bu sertifika, akıllı telefonun Endonezya pazarında piyasaya sürülmesi için gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. iQOO 'nun bütçe dostu telefonunun Endonezya dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

iQOO 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: LTPS OLED

LTPS OLED RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x

16 GB'a kadar LPDDR5x Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

512 GB'a kadar UFS 4.1 Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Arka Kamera: 200 MP + 8 MP

200 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

İddiaya göre iQOO 15R'nin ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu Android telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. iQOO 15'te LTPO AMOLED ekranda 1440 x 3168 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz veya 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8​ Gen 5 yer alacak. iQOO 15R, 16 GB'a kadar RAM seçenekleri, 512 GB'a kadar depolama seçenekleri bulunacak. Akıllı telefonda 7.600 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.

Uygun fiyatlı amiral gemisinin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak. iQOO 15'te 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP periskop telefoto kameranın yer aldığını belirtelim.