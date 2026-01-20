Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 7.600 mAh Batarya, Güçlü İşlemci
Yakın zamanda duyurulması beklenen iQOO 15R, yeni sertifika aldı. Telefon, bütçe dostu fiyat etiketiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO 15R, SIRIM sertifikası aldı.
- Cihaz, AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.
- Telefon, 7.600 mAh batarya kapasiteyle gelecek.
iQOO'nun ilk ortaya çıktığı günden bu yana merakla beklenmeye devam edilen bütçe dostu telefonu 15R, şimdiye kadar sızdırılan özelliklerle birlikte geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Beklentileri oldukça yükselten model, şimdi de yeni sertifika aldı. Bu da cihazın başka hangi ülkede satışa sunulacağı hakkında fikir sağladı.
iQOO 15R Sertifika Aldı
iQOO 15R, SIRIM sertifikası aldı. Bu da telefonun Malezya'da satış için resmî onay aldığı anlamına geliyor. Bununla birlikte bir telefonun sertifika sitelerinde görülmesi, o cihazın gerek donanım gerek yazılım bakımından son aşamaya geldiği anlamını taşır. Bu da cihazın çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösteriyor.
iQOO 15R Özellikleri
- Ekran: 6.59 inç AMOLED
- Çözünürlük: 1.5K
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 / Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Arka Kamera: 200 megapiksel ana kamera
- Batarya: 7.600 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Dayanıklılık: IP68 ve IP69
Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 15R, 6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor ki bu hızı sunması, animasyonların çok akıcı olacağı anlamına geliyor.
Telefon, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Öte yandan cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile gelebileceği üzerinde de konuşuluyor.
Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olarak öne çıkıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir öncekine göre hem yüzde 20 daha hızlı hem yüzde 35 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.
10.001 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı
Realme P4 Power 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı. Peki, 10.001 mAh batarya kapasitesine sahip telefon ne zaman tanıtılacak? işte merak edilen detaylar!
Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera olacağı söyleniyor ancak diğer kameralar hakkında şimdilik bir bilgi paylaşılmış değil. Öte yandan cihaz, 7.600 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca IP68 ve IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.