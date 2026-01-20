Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 7.600 mAh Batarya, Güçlü İşlemci

iQOO'nun ilk ortaya çıktığı günden bu yana merakla beklenmeye devam edilen bütçe dostu telefonu 15R, şimdiye kadar sızdırılan özelliklerle birlikte geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Beklentileri oldukça yükselten model, şimdi de yeni sertifika aldı. Bu da cihazın başka hangi ülkede satışa sunulacağı hakkında fikir sağladı.

iQOO 15R Sertifika Aldı

iQOO 15R, SIRIM sertifikası aldı. Bu da telefonun Malezya'da satış için resmî onay aldığı anlamına geliyor. Bununla birlikte bir telefonun sertifika sitelerinde görülmesi, o cihazın gerek donanım gerek yazılım bakımından son aşamaya geldiği anlamını taşır. Bu da cihazın çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösteriyor.

iQOO 15R Özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 15R, 6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor ki bu hızı sunması, animasyonların çok akıcı olacağı anlamına geliyor.

Telefon, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Öte yandan cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile gelebileceği üzerinde de konuşuluyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olarak öne çıkıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir öncekine göre hem yüzde 20 daha hızlı hem yüzde 35 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera olacağı söyleniyor ancak diğer kameralar hakkında şimdilik bir bilgi paylaşılmış değil. Öte yandan cihaz, 7.600 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca IP68 ve IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.